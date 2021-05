Covid-19 : Roselyne Bachelot va "essayer" d'organiser un concert-test à Marseille

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot envisage à nouveau la possibilité d'organiser un concert-test à Marseille. Lors de son déplacement à Nevers, pour accompagner le président de la République, elle a évoqué les concerts avec protocole anti Covid-19 prévus à Paris et Montpellier. "On va voir pour Marseille, on va essayer même si ça ne collait pas d'un point de vue sanitaire", a-t-elle déclaré.

>>> Déconfinement : 5 000 volontaires encore recherchés pour le concert-test de l'AccorHotels Arena de Paris.

La ministre de la Culture s'est exprimé lors d'un échange entre Emmanuel Macron et le groupe de rap 47Ter qui venait de se produire sur scène. Quelques spectateurs étaient également présents.

La ministre a changé d'avis

Le 12 mai dernier, le gouvernement avait annoncé l'annulation du concert test de Marseille. Le projet n'avait pas été retenu en raison "de risques liés aux protocoles sanitaires proposés", avait déclaré Roselyne Bachelot."On ne se doutait absolument pas que le politique allait dire non", avait déclaré sur franceinfo le rappeur d'IAM Akhenaton, qui se disait "désabusé" et "déçu".

Le concert-test parisien aura lui lieu à Bercy le 29 mai avec le groupe Indochine, et une population étudiée de 5 000 spectateurs, debout avec masque. Il y aura notamment des tests à partir de 72 heures avant l'évènement (test négatif exigé), le jour même et sept jours après. Cette expérimentation est menée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour le volet scientifique et le Prodiss (Syndicat du spectacle musical et de variété) pour la partie concert.

À Montpellier, c'est un club de rock, le "Secret Place", qui travaille avec le CHU de Montpellier pour deux concerts-test avec un cadre plus modeste, selon France3 Occitanie : un test négatif éxigé, 215 personnes debout avec masque, gel, et bar extérieur seulement. Ils devraient avoir lieu les 5 et 6 juin.