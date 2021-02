Victoires de la musique classique 2021 : ce qu’il faut savoir sur la 28e édition

Après les musiques actuelles, c'est au tour du monde de la musique classique de remettre ses Victoires. La cérémonie se tiendra mercredi 24 février à 21h à l’Auditorium de Lyon, avec une soirée animée par Stéphane Bern et la musicienne et productrice de radio Marina Chiche. Elle sera retransmise en direct sur France 3 et France musique. Qui sont les nommés, qui sera sur scène ? Franceinfo vous résume tout ce qu’il faut savoir avant le grand soir.

Qui sont les nommés dans les catégories reines ?

"On retrouve des artistes que le public connaît bien, très installés sur la scène française", nous explique Marina Chiche, coprésentatrice de la soirée. Dans la catégorie Soliste instrumental figurent des incontournables comme les pianistes Alexandre Tharaud et Khatia Buniatishvili ou la star montante de la guitare, Thibaut Garcia, révélé par les Victoires en 2019. La mezzo-soprano Lea Desandre, étoile du baroque, est nommée parmi les Artistes lyriques, tout comme Julie Fuchs, soprano que le grand public aura notamment découvert dans le jury de l'émission Prodiges sur France 2. Dans la catégorie Compositeur, on trouve notamment Betsy Jolas, figure de la composition contemporaine, qui concourt avec Topeng, pour quatuor à corde.

Les nommés :

Soliste instrumental : Khatia Buniatishvili (piano), Thibaut Garcia (guitare), Alexandre Tharaud (piano)

Artiste lyrique : Lea Desandre (mezzo-soprano), Julie Fuchs (soprano), Véronique Gens (soprano)

Compositeur : Benjamin Attahir pour Istiraha, sonate pour violon et piano

Betsy Jolas - Topeng, pour quatuor à cordes

Benoît Menut - Iroise, deux traversées pour violoncelle

Enregistrement : Beethoven, Around the world - Quatuor Ebène – Erato

L’Heure bleue, H. de Bingen, Hersant, Chostakovitch, Hartmann » - Marianne Piketty, Le Concert Idéal - Evidence Classics

Nuits - Véronique Gens, I Giardini - Alpha Classics

Qui sont les nommés dans les catégories Révélation ?

Ce sont les étoiles de demain. En plus de récompenser des jeunes talents, la catégorie Révélations offre un tremplin pour de futures grandes carrières. "Dans la catégorie Révélation il y a une diversité des profils", estime Marina Chiche, avec trois instruments représentés dans la case Soliste instrumental : piano, violon et percussions. La catégorie Révélation artiste lyrique est cette année entièrement féminine avec trois sopranos en lice : Marie Oppert, issue à la fois de la Maîtrise de Paris et de l'univers de la comédie musicale, la Guyanaise Marie-Laure Garnier, découverte lors des Révélations de l'Adami 2014, et Jeanne Gérard, qui a récemment confié à France Télévisions, lors d'un reportage, ses astuces pour garder son haut niveau malgré l’arrêt des concerts.

FRANCE 2

Les nommés :

Révélation (soliste instrumental) : Jean-Paul Gasparia (piano), Aurélien Gignoux (percussions), Eva Zavaro (violon)

Révélation, artiste lyrique : Marie-Laure Garnier (soprano), Jeanne Gérard (soprano), Marie Oppert (soprano)

Comment se déroulera la cérémonie ?

La cérémonie se tiendra à huis clos, en raison de la situation sanitaire. Elle sera présentée par Stéphane Bern, et par la violoniste et animatrice de radio Marina Chiche. Les artistes qui se produiront sur scène seront accompagnés par les musiciens de l’Orchestre national de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider, nouveau directeur musical de l’orchestre. Il sera épaulé par un deuxième chef d’orchestre : Frank Strobel, spécialisé dans la direction de musiques de film et de ciné-concert. La soirée sera rythmée par les performances des artistes en compétition mais aussi celles d’artistes invités.

L'orchestre national de Lyon, qui accompagnera les artistes pendant la cérémonie des Victoires de la musique classique 2021. (Claire Gaby)

Qui sont les artistes invités ?

La scène de l’auditorium de Lyon accueillera quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale : les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee et les chefs d’orchestre Glass Marcano (demi-finaliste au concours de cheffes d’orchestres la Maestra) et l'Argentin Leonardo García Alarcón, figure de la musique baroque. Le baryton Ludovic Tézier, Artiste lyrique de l’année aux Victoires de la Musique Classique en 2006 et 2013, sera également présent, ainsi que le très populaire duo Jatekok (qui revisitera le Carnaval des Animaux).

Les Victoires ont également annoncé la venue du trompettiste Romain Leleu et de l'organiste Ghislain Leroy. Le grand chef d'orchestre Jordi Savall sera présent à l'occasion du trentième anniversaire du film Tous les matins du monde d’Alain Corneau, qui l’avait révélé au grand public. Enfin le comédien Alex Vizorek viendra apporter une touche d’humour à cette soirée musicale.

Qui recevra la Victoire d’honneur ?

Tous les ans, une Victoire d’honneur est remise à un artiste international, saluant l’ensemble de sa carrière. Mais en cette année marquée par la pandémie de Covid-19 et la fermeture des salles de concert, la Victoire d’honneur sera dédiée aux "musiciens et à l’avenir", ont annoncé les Victoires. Le prix sera remis symboliquement à un étudiant du Conservatoire de Lyon. "L’idée est de mettre l’accent vers le soutien à la nouvelle génération", détaille Marina Chiche.