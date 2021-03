Le violoncelliste star américain Yo-Yo Ma offre un concert improvisé dans un centre de vaccination Covid

Des notes d'espoir et de réconfort se sont élevées samedi d'un centre américain de vaccination, où le violoncelliste virtuose Yo-Yo Ma a improvisé un concert après avoir reçu sa seconde dose de vaccin.

Le violoncelliste star américain, Yo-Yo Ma, a fait l'événement samedi 13 mars dans un centre américain de vaccination. L'artiste, né en France il y a 65 ans de parents chinois, a surpris les autres patients et le personnel du Berkshire Community College, dans le Massachusetts, selon des extraits de sa performance mise en ligne sur les réseaux sociaux de l'institution.

"Morceaux d'espoir" en temps de pandémie

Placé en observation après avoir reçu son injection, il a joué pendant une quinzaine de minutes des pièces de Bach et de Schubert, sommairement assis sur une chaise en plastique, avant d'être chaleureusement applaudi par l'assistance. Il "voulait donner quelque chose en remerciement" du vaccin, a expliqué le responsable du centre, Richard Hall, cité par le journal local The Berkshire Eagle.

Depuis un an, le musicien poste régulièrement sur les réseaux sociaux ses interprétations de Bach ou Beethoven, entre autres, sous les hashtags #songsofcomfort ou #songsofhope (morceaux de réconfort ou d'espoir).

"Par ces temps d'angoisse, je veux continuer à partager la musique qui me réconforte", avait-il expliqué dans un tweet il y a un an. Le soliste a également joué à plusieurs reprises en mémoire des victimes de la pandémie et en l'honneur des personnels médicaux.