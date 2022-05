BRUT

“J’ai toujours eu cette attache avec l’Afrique”

“Ce que j’aime le plus, c’est rencontrer les gens et voir que ma musique s’exporte jusqu’ici, loin de Paris. Quand on arrive en Afrique, il y a toujours énormément de monde”.

Dadju s’est rendu pour la première fois aux Comores, archipel africain, pour un concert. Accueilli à bras ouverts par ses fans, l’artiste se sent comme chez lui.

“Je suis Africain de père de mère. Mes parents sont congolais. C’est normal pour moi de rendre à mes terres d'origine tout l'amour et tout le soutien qu'elles me portent”, déclare Dadju.

“L’Afrique fait partie de moi, de mes sonorités, de mon timbre de voix”.