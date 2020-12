Calogero de retour avec "Centre ville", son album du confinement

L. Hakim, C. Vignal, T. Mangellaz, S. Lacombe

L. Hakim, C. Vignal, T. Mangellaz, S. Lacombe France 3 France Télévisions

"Bonjour à tous. Comme vous, je suis confiné et j'en ai fait une chanson." C’est ce que déclarait le musicien Calogero le 21 mars dernier. C’est donc derrière son piano que tout a commencé pour le chanteur, pendant le confinement. Il a mis à profit son propre confinement pour composer une chanson. Une façon pour lui de soutenir le personnel soignant.



"Ce que je vis, je le traduis en musique"

Puis, il a fini par composer tout un album. Calogero a voulu que cette période particulière soit synonyme de créativitée et qu'elle soit propice à de nouvelles émotions. "Ce que je vis, je le traduis en musique, comme si je prenais la musique comme une confidente", indique Calogero. Une chanson sur le confinement, une autre sur la rumeur : dans ses sept albums précédents, le chanteur a toujours mis en avant des thèmes de société qu’il affectionne. Cette fois encore, les histoires romantiques côtoient des sujets plus profonds et parfois très personnels.

