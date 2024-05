Centenaire de Charles Aznavour : des concerts et cérémonies à Paris, une intégrale en CD, un timbre... Quelques temps forts des commémorations

Né le 22 mai 1924, à Paris, Charles Aznavour rêvait d'atteindre l'âge de 100 ans et de le fêter avec sa sœur aînée Aïda. Si la vie en a décidé autrement, les plus fervents admirateurs du chanteur franco-arménien entendent bien participer, de différentes manières, aux célébrations de son centenaire. Petit florilège d'hommages.

Un concert au Grand Rex



Samedi 25 mai à Paris, le Grand Rex accueille une grande soirée consacrée à l'œuvre de Charles Aznavour. Lors de ce récital, les plus illustres chansons d'Aznavour seront interprétées par Jules Grison, artiste qui s'est illustré en 2022 dans l'hommage "Et maintenant" rendu à Gilbert Bécaud, mais aussi, déjà, à Charles Aznavour avec la comédie musicale "Formidable !" en 2017. Le chanteur sera accompagné par un orchestre symphonique sur des arrangements signés par Nobuyuki Nakajima (Gainsbourg Symphonique, Piaf Symphonique). Un spectacle produit par Gil Marsalla & Directo Prod.

Hall de la chanson : un spectacle avec des détenus

Inauguré dans le cadre du festival Vis-à-vis, depuis le 17 mai et jusqu'au 24, le Hall de la chanson, à Paris, présente "Et pourtant - Aznavour les 100 ans". Ce spectacle réunit douze artistes étudiants de l'école supérieure du Hall et huit artistes amateurs placés sous main de justice au centre pénitentiaire de Meaux. Ensemble, ils interprètent des chansons d'Aznavour. Il ne reste plus que deux dates, à guichets fermés semble-t-il... Souhaitons qu'il y en ait bientôt d'autres.

Aznavour symphonique à la Philharmonie de Paris en septembre

Le samedi 28 septembre 2024, l'Orchestre Lamoureux, accompagné par plusieurs chanteurs invités, va revisiter le répertoire du chanteur, avec le concours de la Fondation Aznavour. Ce concert se tiendra dans le cadre de journées spéciales consacrées à l'Arménie et sa culture à la Philharmonie, du 26 au 29 septembre. Rappelons que l'Arménie est à l'honneur en cette année 2024, marquée non seulement par l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, mais aussi par les 100 ans de Charles Aznavour.

Une intégrale-événement : 100 CD pour un centenaire

Le coffret Aznavour intégral de 100 CD. (PANTHEON / UNIVERSAL MUSIC FRANCE)

Le 10 mai 2024, le label Panthéon (Universal Music France) a lancé un coffret intégral tout à fait hors-norme. Il regroupe tout ce que Charles Aznavour a pu enregistrer au cours de sa longue carrière, en français, anglais, italien, espagnol ou allemand, en live ou en studio, en duo ou en solo, albums, EP, singles, versions alternatives, disques pour enfants, instrumentaux originaux pour pouvoir chanter soi-même... Cette mine de quelque 1 800 titres constitue l'aboutissement d'un travail fou de recensement de vinyles étrangers et de milliers de bandes master archivées, réalisé avec des passionnés et des spécialistes. Le coffret, qui coûte environ 300 euros, contient enfin un livret de 64 pages avec des photos rares.

Un timbre en hommage au chanteur

Une affiche représentant le timbre en hommage à Charles Aznavour, dévoilée par Hasmik Tolmajian, ambassadrice de l'Arménie en France, et Mischa Aznavour, l'un des fils du chanteur, à Paris, le 27 février 2024. Réalisé par Hom Nguyen, le portrait est inspiré d'une photo de Roger Kasparian. (IAN LANGSDON / AFP)

Le 3 juin 2024, La Poste mettra en service un timbre "collection" à l'effigie de Charles Aznavour. "Une émission philatélique qui s'inscrit dans une année exceptionnelle de l'Arménie en France", avait précisé La Poste le 28 février dernier dans un communiqué. Le portrait du chanteur a été réalisé par Hom Nguyen, artiste français d'origine vietnamienne, qui s'est inspiré d'une photo de Roger Kasparian, célèbre photographe franco-arménien qui a immortalisé avec talent les années 1960, disparu le 15 février dernier. Le timbre sera mis en vente au tarif de 1,96 euro.

Après le buste en 2021, un jardin à Paris

Mercredi 22 mai 2024, jour du 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, un jardin rebaptisé à son nom doit être inauguré à Paris dans le 8e arrondissement, en bas des Champs-Élysées. Il s'agit du carré Ledoyen, une portion des jardins des Champs-Élysées, qui fait face au jardin des Ambassadeurs-Line Renaud inauguré en 2023. Trois ans plus tôt, le 22 mai 2021, un buste à l'image du chanteur avait été inauguré au carrefour de l'Odéon, à côté de la rue Monsieur-le-Prince où Charles Aznavour avait vécu ses jeunes années avec ses parents et sa sœur Aïda.

Une plaque commémorative à Paris

Inauguration d'une plaque commémorative au 22 rue Navarin, à Paris, dans le 9e arrondissement, le 16 mai 2024. (AYK POTUKYAN)

Le 16 mai 2024 à Paris, une plaque en hommage à Charles Aznavour a été dévoilée au 22 rue Navarin, dans le 9e arrondissement. C'est à cette adresse qu'habitait la famille Aznavourian pendant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants comme Missak et Mélinée Manouchian – entrés au Panthéon le 21 février dernier – y trouvèrent refuge. L'ambassadrice de l'Arménie en France Hasmik Tolmajian et la maire du 9e Delphine Bürkli étaient présentes à la cérémonie. Des élèves du lycée Condorcet y ont également assisté. Ces lycéens, qui ont travaillé sur Charles Aznavour durant l'année scolaire, devaient participer à un événement commémoratif dans leur établissement mardi après-midi, 21 mai.

Un prix littéraire, Aznavour des mots d'amour

Il existe depuis 2023, mais il s'inscrit pleinement dans un cadre commémoratif. Fondé par Mischa Aznavour, le prix Aznavour des mots d'amour célèbre l'amour dans la littérature contemporaine. Perrine Tripier, avec son roman Les Guerres précieuses, a été distinguée lors de la première édition. L'ouvrage lauréat de l'année 2024 doit être connu mercredi 22 mai, jour du 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour. Quatre finalistes sont en lice.

En Arménie, une pièce d'or commémorative

La Banque centrale d'Arménie célèbre le centième anniversaire de la naissance de Charles Aznavour avec une pièce commémorative émise le 20 mai 2024. (HAYK KIRAKOSYAN)

Par ailleurs, lundi 20 mai, la Banque centrale d'Arménie, pays où la famille Aznavourian a ses racines, a mis en circulation quelque 500 pièces d'or de collection en hommage à Charles Aznavour pour le centenaire de sa naissance. Ces pièces ont été dessinées respectivement par Vardan Vardanyan (recto) et Karen Melikyan (verso).