EN IMAGES. Charles Aznavour intime : le photographe des sixties Roger Kasparian commente ses clichés pour nous

Le photographe Roger Kasparian expose une trentaine de photos de Charles Aznavour à Montreuil jusqu'au 20 octobre. Il nous commente une dizaine de photos.

De Françoise Hardy aux Beatles, de Johnny Hallyday aux Kinks, des Stones à John Coltrane, le photographe Roger Kasparian a immortalisé des dizaines d'artistes français et étrangers dans leur prime jeunesse, celle des années 60. Redécouvert sur le tard, en 2013, alors qu'il était âgé de 76 ans, il n'a cessé depuis d'éblouir en dévoilant ses trésors. Il a exposé à Londres et à New York, et plus récemment à Montevideo en Uruguay avant de s'envoler l'an prochain pour Kuala Lumpur en Malaisie.



Mais de tous les artistes qu'il a visés avec son objectif, Charles Aznavour est un cas à part. En tant qu'Arménien âgé de 13 ans de moins que lui, l'artiste était pour lui un phare. Il a tout fait pour le photographier et n'a jamais arrêté, des années 60 à sa disparition le 1er octobre 2018.



Au studio Boissière de Montreuil, fondé par son propre père Varastade Kasparian, photographe de quartier passé par le Studio Harcourt, Roger Kasparian expose du 10 au 20 octobre une trentaine de clichés en tirage argentique de l'auteur de La bohême. Tous les clichés sont en vente, de 1.500 à 3.000 euros. Le studio Boissière, réhabilité par sa fille Macca, se veut désormais plus qu'un studio photo : un lieu de rencontres et un laboratoire d'art dédié aux artistes émergents et issus des migrations. Un beau projet soutenu par la mairie de Montreuil.



Exposition photos de Charles Aznavour par Roger Kasparian

Du 10 au 20 octobre 2019, entrée libre

Studio Boissière, 268 boulevard Aristide Briand, Montreuil

Samedi 12 octobre, une soirée musicale est prévue et dimanche 13, Roger Kasparian fait visiter l'exposition en personne.