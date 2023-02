Tahar Rahim jouera Charles Aznavour dans un biopic réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir

L'acteur français de 41 ans, révélé pour son rôle dans "Un Prophète" de Jacques Audiard, interprétera Charles Aznavour dans un film retraçant la vie du célèbre chanteur, indique le magazine américain "Variety." Le film sortira en salle en 2024

Tahar Rahim interprètera Charles Aznavour dans un biopic consacré à la légende de la chanson française, décédée il y a cinq ans, ont annoncé ce jeudi 16 février les producteurs.

Le film, intitulé Monsieur Aznavour, sera réalisé par Grand Corps Malade, venu du slam, et Mehdi Idir, également originaire de Seine-Saint-Denis, avec lequel il a déjà tourné La vie scolaire et Patients. Il sera produit par Kallouche Cinéma de Jean-Rachid Kallouche et Mandarin & Compagnie.

L’annonce a été faite en lettres rouges sur la façade de l’Olympia ce lundi soir.

Aznavour, un parcours hors-norme

Il s'agit d'un biopic autorisé par la famille de l'interprète de La Bohème et Emmenez-moi, "qui retracera le parcours hors nome de l'un des plus grands chanteurs français", ajoutent les producteurs dans un communiqué.

Le film racontera l'ascension d'Aznavour vers la célébrité dans les années 1950 et ses amitiés avec de nombreux artistes, notamment Edith Piaf, qui l'a emmené avec elle lors d'une tournée en France et aux États-Unis. Kallouche a déclaré qu'Aznavour lui a donné sa bénédiction pour produire son biopic avant de décéder en 2018. "Il a été impressionné par 'Patients', et quand je lui ai dit que je voulais faire un film sur sa vie un jour, il a tout de suite dit 'oui'", raconte Kallouche à Variety (en anglais), ajoutant que c'était l'idée d'Aznavour que son biopic se concentre sur la première partie de sa vie, "de zéro à la gloire", comme le dit le producteur.

"L'acteur idéal"

Tahar Rahim est l'un des rares acteurs français capables de se transformer pour des rôles. Récompensé par un César en 2009 dans Un Prophète de Jacques Audiard, il est ensuite devenu une star internationale avec des rôles principaux dans Le Mauritanien, qui lui a valu une nomination au Golden Globe et aux Bafta, ainsi que dans la série Netflix Le Serpent. Le comédien, dont la carrière aux États-Unis est en train de décoller, a récemment terminé le tournage du film de super-héros de Sony Madame Web.



Interviewé par Variety, le producteur Jean-Rachid Kallouche a déclaré que Rahim était l'acteur idéal pour jouer le rôle d'Aznavour, car ils partagent de nombreuses similitudes, "la même sensibilité, le même dynamisme et la même passion pour leur travail, ainsi qu'un regard malicieux."

Tous deux issus de l'immigration, Charles Aznavour comme Tahar Rahim ont également dû surmonter l'adversité pour atteindre le succès. Avant la sortie du biopic en 2024, Tahar Rahim sera à l'affiche de Napoléon de Ridley Scott.

L'acteur français, futur président des César 2023, ouvre ce jeudi 16 février la Berlinale avec le film de Rebecca Miller She Came to Me.