Bertrand Cantat finance son nouvel album en quelques heures grâce à des dons en ligne, la plateforme Ulule se désolidarise

Plusieurs personnalités féministes ont annoncé vouloir boycotter la plateforme Ulule, sur laquelle Bertrand Cantat et son groupe Détroit ont rassemblé plus de 100 000 euros en une demi-journée.

Bertrand Cantat, condamné à huit ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant en 2003, est parvenu à financer en quelques heures son nouvel album grâce à des dons en ligne sur la plateforme Ulule.

L'ex-chanteur de Noir Désir travaille, avec son groupe Détroit, à la sortie d'un album pour la fin de l'année 2024. Pour le financer, le trio formé par Bertrand Cantat, Pascal Humbert et Jérémie Garat, a lancé mercredi une cagnotte sur le site de financement participatif Ulule. L'objectif était de récolter 60 000 euros, et en "douze heure 110 000 euros" avaient été récoltés, soit près du double, salue Détroit sur Facebook. Ce vendredi matin, la cagnotte s'élève à plus de 127 700 euros, à travers plus de 2 000 dons, et ne cesse d'augmenter.

Face à cet engouement, plusieurs personnalités féministes ont annoncé boycotter Ulule. La réalisatrice Elvire Duvelle-Charles, à l'origine du compte Instagram "Clitrevolution", a ainsi posté ce message : "Nous ne financerons plus nos projets sur Ulule". Message republié notamment par les journalistes Lauren Bastide et Elsa Wolinski. Elvire Duvelle-Charles appelle par ailleurs "toutes les féministes" à se détourner d'Ulule. Elle précise sur Instagram que Bertrand Cantat est "libre d'autoproduire son album, Ulule est libre de l'accompagner et nous sommes libres de ne plus aller" sur le site.

Les "excuses" d'Ulule

Cette polémique a poussé Ulule à réagir sur les réseaux sociaux. "Bien que ce projet n'ait rien d'illégal, nous ne souhaitons pas associer Ulule à ce que Bertrand Cantat représente pour les victimes de violences conjugales", affirme le site de financement participatif dans un communiqué de presse publié sur Instagram.

La plateforme explique qu'elle n'avait pas fait "le lien entre le groupe de musique Détroit et Bertrand Cantat", le nom du chanteur "n'étant pas mentionné dans le titre et le sous-titre du projet". Elle précise d'ailleurs que ce projet "a créé un énorme malaise au sein de [son] équipe". Ulule a donc décidé "dès le 7 janvier de ne donner aucune visibilité à ce projet" à travers ses réseaux sociaux. Elle entend aussi "reverser l'intégralité de [sa] commission sur ce projet à une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales".

Ulule présente également ses "excuses à toutes les personnes qui sont choquées et ne comprennent pas qu'Ulule puisse héberger cette collecte de fonds". La plateforme se justifie, en rappelant qu'elle ne peut arrêter une cagnotte en cours que "si son objet ou ses contenus présentent un caractère illégal, ou contreviennent aux conditions d'utilisation d'Ulule, ce qui n'est pas le cas de celle-ci".