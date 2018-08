VIDEO. Revivez cinq des plus belles interprétations d'Aretha Franklin

La reine de la soul Aretha Franklin est morte jeudi 16 août à son domicile de Détroit (Etats-Unis). A 76 ans, la chanteuse noire était l'une des plus grandes voix américaines. Elle restera comme l'interprète inoubliable de Respect, devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité des Noirs et des femmes dans les années 1960.

Dans une vidéo, franceinfo revient sur certaines de ses plus belles prestations. L'occasion de revoir l'interprétation à Antibes, en 1970, de son titre I Say A Little Prayer For You, ou encore de Respect, à Paris en 1971. Bien plus tard, en janvier 2009, elle avait époustouflé le monde entier lors de l'investiture du président Barack Obama, alors qu'elle chantait My Country 'Tis For Thee devant des centaines de milliers de personnes.