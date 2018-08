DIRECT. "Nous avons perdu notre matriarche et le pilier de notre famille", réagissent les proches d'Aretha Franklin après sa mort

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARETHA

: Une reine ! On ne s'en lasse pas!

: Rip Arethe Franklin 😢

: Quelle triste année 2018...RESPECT à cette grande Dame

: Dans les commentaires, vous continuez de rendre hommage à Aretha Franklin, morte à 76 ans des suites d'un cancer du pancréas.

: Il s'agit du plus grand succès d'Aretha Franklin. France 3 revient sur l'histoire de la chanson Respect, écrite par Otis Redding.







(FRANCEINFO)

: Au-delà du monde de la musique, un grand nombre de personnalités saluent la carrière de la "Reine de la soul". Ivanka Trump évoque un "génie", Dennis Rodman parle de la "plus grande de tous les temps" et Naomi Campbell conseille d'écouter Amazing Grace pour se consoler.

: RIP Aretha 💔

: La pluie d'hommages, venant du monde de la musique, continue après la mort d'Aretha Franklin. Voici notamment ceux des chanteuses Fergie, Pink et du rappeur Grandmaster Flash, qui en fait aussi une figure du hip-hop grâce aux nombreux samples issus de ses chansons.

: Donald Trump rend hommage à la chanteuse sur Twitter. "La Reine de la Soul, Aretha Franklin, est morte. C'était une grande dame avec un merveilleux don de Dieu, sa voix. Elle nous manquera", écrit-il.

: Et si ce n'est pas assez, le magazine Rolling Stone (en anglais) revient sur les 50 plus grands titres de la "reine de la soul".

: Respect, I Say A Little Prayer, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman... Culturebox vous propose d'écouter ou réécouter 10 titres intemporels et incontournables d'Aretha Franklin.





: Les hommages à Aretha Franklin se multiplient. "La Reine de la Soul a quitté cette Terre pour s'asseoir sur son trône au paradis", écrit notamment Lenny Kravitz. Christina Aguilera évoque "la reine ultime". Annie Lennox parle de "la vocaliste la plus exceptionnelle".

: "Elle nous manquera", écrit notamment Paul McCartney.

: "C'est difficile d'imaginer un monde sans elle", réagit Barbra Streisand.

: Le monde de la musique rend hommage à la "reine de la soul". "Sa voix était unique (...) Elle était l'une de mes pianistes favorites", réagit Elton John. "Elle manquera au monde entier", poursuit-il.

: En 60 ans de carrière, Aretha Franklin a reçu 18 Grammy Awards. Retour sur le parcours de cette légende de la musique.









(FRANCEINFO)

: Un grand nom, une très grande femme qui c'est éteinte, je dis R-E-S-P-E-C-T.

: RIP Aretha...

: Une grande grande dame nous quitte...

: Triste nouvelle, la Queen of the soul, Aretha Frankelin est decedée.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à rendre hommage à Aretha Franklin, morte aujourd'hui à l'âge de 76 ans.

: En 1968,Aretha Franklin a fait son entrée dans les hit parades des radios françaises avec le titre Think.









: Le bureau de France 2 à Washington revient sur la carrière d'Aretha Franklin en cinq dates. En 1956, elle est passée de la chorale de l'église au studio d'enregistrement. Mais son ascension commence véritablement à la fin des années 1960, avec le label Atlantic.

: La "reine de la soul" était gravement malade. En début de semaine, un ami de la famille d'Aretha Franklin donnait des nouvelles inquiétantes de l'artiste et appelait à prier pour elle.









(DIMITRIOS KAMBOURIS / AFP)



: "Dans l'un des moments les plus tristes de nos vies, nous sommes incapables de trouver les mots justes pour exprimer la douleur dans notre cœur", écrit sa famille, toujours citée par l'agence Associated Press.

: La chanteuse Aretha Franklin est morte l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du pancréas, annonce sa porte-parole à l'agence Associated Press (en anglais).