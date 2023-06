Mode : la Togolaise Dédé Rose Creppy, figure parmi les "Nana Benz", les célèbres revendeuses de wax, est morte

La mort de Dédé Rose Creppy marque la fin d'une génération de commerçantes qui ont fait, à partir de Lomé, la pluie et le beau temps sur le marché du wax hollandais, cet imprimé que l'on retrouve souvent dans la garde-robe des femmes en Afrique subsaharienne.

C’est une page de l’histoire du commerce de pagnes wax sur le continent africain qui se tourne avec la disparition de la Togolaise Dédé Rose Creppy, qui fut durant trois décennies la présidente de l'Association professionnelle des revendeuses de tissus au Togo. "Maman Creppy", comme on l'avait affectueusement surnommée, s’est éteinte le 5 juin 2023, a annoncé le Conseil national du patronat du Togo, à l’âge de 88 ans.

Elle était la benjamine de la génération pionnière des "Nana Benz", le surnom donné aux revendeuses de tissus wax de la marque Vlisco dans les années 70 parce qu'elles ont été les premières à s'offrir des Mercedes Benz. Le wax hollandais, produit pour le continent africain, a fait depuis des émules dans le monde et les imprimés inspirent depuis quelques années les grandes enseignes de mode et les stylistes dans tous les domaines.

Jeune pionnière

Dédé Rose Creppy est d'abord une vendeuse de perles. Originaire de la ville côtière d'Anecho, au sud du Togo, son commerce prospère dans la capitale Lomé, notamment dans le grand marché de la ville détruit dans un incendie en 2013.

Si le wax hollandais de la marque Vlisco fera sa renommée et sa fortune, elle commence par vendre une qualité de pagne moins noble, le fancy, qu'elle acquiert au Ghana voisin. Mais bientôt, elle rejoint les grandes dames qui ont alors le monopole du commerce de pagnes wax dans les années 60 grâce à sa belle-mère, indiquait Togo Matin en 2019.

"Dédé Rose Creppy, leur benjamine (...) devint tout de même leur présidente. Née en 1936, discrète et efficace, simple et ferme, elle est aujourd’hui, par le témoignage et l’exemple, la figure marquante de son époque auprès de qui les journalistes se pressent", expliquait, il y a quelques semaines, l’universitaire Dalé Hélène Labitey, petite-fille de Nana Benz, auteure de Parcours de Nanas Benz (Editions Graines de Pensées), dans un entretien accordé au journal L’Echiquier.

Lomé, "capitale de l'élégance"

"Pour la première fois, souligne Dalé Hélène Labitey, des revendeuses ne se sont pas contentées d’aller acheter pour revendre. Elles ont réinventé des motifs du wax et ont adapté les différentes couleurs d’un même tissu aux goûts divers de leur clientèle qui venait de partout. Lomé était devenue, grâce aux Nana Benz, la capitale de l’élégance de la femme."

Devenues incontournables dans l'économie nationale du fait de leur surface financière, les Nana Benz sont aussi des femmes politiques, comme le confiait Dédé Rose Creppy, dans un entretien en 2019. Elles deviennent les ambassadrices du régime de Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel président togolais. Maman Creppy avait transmis les rênes de son activité à l'une de ses filles, Yvette Sivomey.

Vendre des pagnes aujourd'hui n'a plus la même saveur que dans les années 70-80, le commerce commence à décliner la décennie suivante notamment du fait de la contrefaçon et de la dévaluation du franc CFA. Le chiffre d'affaires annuel de Dédé Rose Creppy en 1998 atteignait "à peine les 100 millions [environ 152 450 euros], alors qu’il avoisinait les 2 milliards de francs CFA [un peu plus de 3 millions d’euros] il n’y a pas si longtemps", rapportait en 2012 Comi Toulabor dans la revue Afrique contemporaine.