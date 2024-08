JO-2024 : les tenues de Céline Dion, Lady Gaga et Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture sont exposées à la Galerie Dior à Paris

À l’occasion de la Cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la maison française Dior a habillé d'immenses artistes se produisant lors de ce rendez-vous mettant à l’honneur, entre autres, les femmes et la puissance féminine.

Pour prolonger l’émotion de ce spectacle, La Galerie Dior présente les créations de sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri - faisant rayonner la pluralité des savoir-faire, au croisement de l’excellence et de l’innovation - portées par Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura et Axelle Saint-Cirel durant la soirée du 26 juillet.

Depuis 2022, la Galerie Dior jouxte la boutique Dior du 30 avenue Montaigne à Paris qui abrite les ateliers de la maison où sont nées pendant soixante-dix ans les collections. La Galerie, qui propose un parcours rétrospectif inédit mettant en lumière l’importance de la place de Christian Dior et de ses successeurs dans l’histoire de la mode, a ajouté ces nouvelles tenues à son florilège de créations.

LVMH, partenaire "premium", a négocié une visibilité maximale de ses marques lors des Jeux : entre autres, le joaillier Chaumet a créé les médailles, Louis Vuitton a conçu une malle pour ces médailles et une autre pour accueillir la flamme, Berluti a habillé les équipes de France pour la cérémonie d'ouverture. Selon Eric Briones, auteur de Luxe et Digital, le sport est devenu "un vecteur de croissance" pour le luxe et "LVMH se positionne une fois de plus en leader", en s'offrant grâce aux JO "la compétition des compétitions".

Lady Gaga en justaucorps bustier et plumes noires et roses

Dans la Galerie, au sein de la salle Paris – consacrée à la fascination de Christian Dior pour la capitale –, se révèle la tenue de Lady Gaga, qui a lancé la soirée du 26 juillet en interprétant Mon truc en plumes de l’iconique Zizi Jeanmaire.

Un numéro qui rendait hommage à l’esprit du cabaret français, au cours duquel la star américaine apparaissait vêtue d’un justaucorps bustier de satin noir associé à une culotte réalisés par la maison Cadolle, d’une veste courte et d’une majestueuse jupe faite de plumes "dans une palette de noir et de rose recueillies lors de la mue des oiseaux", a indiqué la maison. Le tout rehaussé d’une coiffe signée Stephen Jones.

Aya Nakamura dans une robe piquée de plumes or

Au sein de l’écrin réservé aux affinités entre Dior et les stars les plus emblématiques, est mis en lumière le look d’Aya Nakamura ; un ensemble exclusif revisitant l’une des silhouettes du défilé Dior haute couture automne-hiver 2024-2025 par Maria Grazia Chiuri, entièrement piqué de plumes couleur or – brodées une à une à la main par les artisans de la maison Lemarié.

Dans cette mini-robe en plumes, portée sur une épaule et rehaussée de deux drapés de soie à l'arrière, elle a interprété un medley de ses morceaux et de ceux de Charles Aznavour.

Les tenues portées par des stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques exposées à la Galerie Dior à Paris, jusqu'au 30 septembre. (ALESSANDRO GAROFALO)

Céline Dion étincelante dans un dégradé de paillettes et de perles

À ses côtés, se (re)dévoile l’extraordinaire création Dior haute couture qui sublimait la performance de Céline Dion. Pour ce final, la chanteuse était habillée d’une robe en georgette de soie blanche, à col haut et manches longues, rehaussée d’un hypnotique dégradé de paillettes et magnifiée de plus de cinq cents mètres de franges constellées de milliers de perles argent.

Pour entonner l'Hymne à l'amour d'Édith Piaf depuis le premier étage de la Tour Eiffel - sa première performance en quatre ans -, Céline Dion était étincelante car couverte de paillettes et de perles fines semblant s’animer, vibrer, scintiller au rythme de sa prestation.

Axelle Saint-Cirel dans une robe aux couleurs du drapeau français

Enfin dédié(e) à la splendeur des fêtes, qui n'ont cessé d’inspirer le couturier-fondateur, la salle du Bal Dior accueille la tenue d’Axelle Saint-Cirel, traduisant la technique virtuose du drapé propre à la maison Dior. La tenue composée d’un bustier en tulle de soie blanc et d’une robe péplum asymétrique en crêpe de soie, prolongée d’une traîne rouge rejoignant le drapeau français dans un jeu de trompe-l’œil saisissant de huit mètres de long.

La chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel a interprété l'hymne national, la Marseillaise.