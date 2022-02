"Les sneakers qu'on aime, ils en prennent un soin magique !" : les restaurateurs de baskets ont la cote auprès des passionnés

Des sneakers, il en existe des milliers de modèles, plus ou moins rares grâce aux séries limitées. Mais lorsqu'elles s'usent, pas question de les jeter pour certains acheteurs. Il faut ainsi compter entre 39 euros et 75 euros pour une rénovation complète chez les spécialistes de la basket, de plus en plus nombreux à proposer ce service.

La mode des sneakers ne date pas d’hier et elle continue de passionner une foule d’aficionados de baskets. Les modèles se comptent par milliers, et certaines séries limitées s’arrachent à prix d’or. Mais à force de porter sa chaussure préférée... elle s'use. Sauf que certains ne veulent pas s'en séparer et font appel à des "spécialistes de la basket", de plus en plus nombreux à proposer ce service, facturé entre 39 à 75 euros pour une rénovation complète, comme le propose Elhadj Keita, qui tient une paire de Jordan 4, qui a un peu vécu.

"Il y a tout à refaire dessus, que ce soit les éraflures sur le cuir, la semelle qui s'est complètement décollée, la peinture sur la semelle qui s'est complètement écaillée ou même la gomme à l'avant qui a complètement jauni..." Elhadj Keita à franceinfo

Mais pas de quoi effrayer ce passionné de sneakers de 33 ans. "Ça va commencer forcément par un nettoyage, explique-t-il. Et derrière, on va recoller la semelle qui s'est décollé, réparer le cuir qui est éraflé, déjaunie la semelle qui s'est oxydée et qui a jauni avec le temps, et même refaire la peinture sur la semelle. Donc, vraiment, une seconde vie, quoi !" Il en a vues, des baskets abîmées, depuis qu'il a créé son atelier il y a trois ans : "J'ai commencé dans mon salon en recevant les premières paires de mes clients. J'ai noué en partenariat avec quelques boutiques qui permettaient de collecter les paires de baskets directement et de les traiter chez moi."

L'engouement est intergénérationnel

Le salon est vite devenu trop petit, aussi il s'est donc installé dans cet atelier aux allures de chambre d'ado : console de jeux, baskets partout et ce poster du basketteur Mickael Jordan au-dessus du plan de travail. Un engouement pour les baskets qui n'est pas réservé aux jeunes. "Cela peut être aussi un quinquagénaire qui a une paire dans son grenier et qui se dit qu'il les remettrait bien, sourit Eladj Keita. C'est comme si on avait un petit morceau d'histoire qu'on avait conservé dans son grenier. Et il se dit que cette pièce-là, il faudra qu'il en fasse quelque chose."

Et les clients, comme Yo, 45 ans, n'attendaient que cela : "J'ai déposé des Jordan 1, ils les ont remises d'équerre, et franchement, elles sont comme neuves, s'enthousiasme Yo. Les semelles blanches, les contours, les lacets refaits, franchement, le détail est soigné. Les sneakers qu'on aime, ils en prennent un soin magique !" Maison Sneakers n'est pas le seul à restaurer les baskets, d'autres boutiques voient le jour et certains pressings classiques proposent même un service dédié aux baskets.