Paris, Milan et Londres optent pour une Fashion Week numérique en juin et juillet, New York attend septembre

Rythme effréné des Fashion Weeks et investissements énormes dans des défilés de 10 minutes : la mode doit tirer des enseignements de l'épidémie de la Covid-19. Les Fashions Weeks s'organisent et pour la plupart reviennent, dans un premier temps, en mode virtuel.

Si le 3 mai lors de la Fashion Week de Chine, des mannequins ont présenté les créations automne-hiver 2020-21 de Dejin et Link Unique lors d'un défilé à Pékin, cet événement, retransmis sans public, fait figure d'exception. En effet la Rakauten Fashion Week de Tokyo, la Seoul Fashion Week, la Shanghai Fashion Week et la Mercedes-Benz Fashion Week Russia, prévues en mars, ont été annulées et ont proposé des événements numériques.

Une formule qui séduit beaucoup de Fashions Weeks dont les quatre plus importantes. En juin Londres, Paris et Milan n'accueilleront pas de défilé mais ont opté pour une Fashion Week numérique. Quant à New York, elle attendra l'édition de septembre. Explications des formules adoptées par chaque ville.

La Paris Fashion Week masculine de juin décalée à juillet, dans une version en ligne

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode avait annulé dès le 27 mars la Fashion Week masculine printemps-été 2021 (du 23 au 28 juin) ainsi que la semaine de la haute couture automne-hiver 2020-21 (du 5 au 9 juillet). Elle avait alors déclaré "travailler activement avec ses membres sur des projets alternatifs". Elle a ainsi annoncé le 6 mai reporter la PFW du 9 au 13 juillet dans une version en ligne.

Les collections de chaque maison seront présentées "sous la forme d'un film/vidéo créatif et libre" sur une plateforme dédiée et "le principe du calendrier officiel est maintenu", a précisé la Fédération. Outre ces collections masculines, d’autres contenus figureront sur la plateforme. L’ensemble sera relayé sur les réseaux de diffusion mondiaux. SPHERE – Paris Fashion Week Showroom, consacré aux marques émergentes, prendra, quant à lui, la forme d’un showroom virtuel. Cet événement s’adressera aux professionnels tout en étant accessible au public. Il permettra de faire rayonner la créativité des maisons inscrites au calendrier officiel de la Paris Fashion Week.

Pour l'instant l'édition féminine présentant le printemps-été 2021 est toujours prévue du 28 septembre au 6 octobre et seule la maison Saint Laurent a annoncé prendre la décision de repenser son approche au temps et instaurer son propre calendrier. "Saint Laurent ne présentera pas ses collections dans le cadre des calendriers officiels de l’année 2020 mais décidera de son agenda et ses lancements suivront un plan optimisé et guidé par les besoins de la créativité".

Certaines marques qui ne défilent pas à la PFW mais présentent leur création dans des bureaux de presse ont déjà modifié leur mode de fonctionnement. Ainsi les Portes Ouvertes (journées où les bureaux de presse présentent aux journalistes et influenceurs leurs collections, ndlr) ont été organisées sous forme virtuelle sur Instagram, au mois d'avril et mai.

Enfin, consciente que les marques émergentes subissent la crise de la Covid-19, la Fédération de la haute couture et de la mode les accompagne en leur apportant un soutien personnalisé, en constituant un fonds, en renforçant le partenariat avec l’Institut Français de la Mode et en transposant SPHERE – Paris Fashion Week® Showroom – dédié aux marques émergentes, en un showroom digital...

La Milan Fashion Week adopte la formule numérique en juillet

Dans un premier temps la Chambre nationale de la mode italienne a annoncé que les défilés et présentations masculines prévus en juin auraient lieu à l'occasion de l'édition féminine de septembre, tout en n’excluant pas de travailler sur des solutions digitales. Puis le 7 mai, la Chambre nationale de la mode italienne a annoncé organiser sa première Fashion Week numérique à Milan du 14 au 17 juillet. Ce "rendez-vous pour promouvoir les collections masculines et féminines" (...) constitue une réponse concrète au besoin de promotion des marques qui auront l'occasion de présenter, dans le cadre d'un calendrier numérique, les collections masculines printemps-été 2021 et les pré-collections masculines et féminines printemps-été 2021", a expliqué la CNMI. "Le développement d'une Fashion Week numérique est une réponse concrète au moment que nous sommes en train de vivre", a commenté son président, Carlo Capasa. Sur cette plateforme "seront présentés des photos et des vidéos, des interviews et des backstages des moments de création (...) organisés au sein d'un calendrier avec des créneaux consacrés à chaque marque". Le calendrier sera aussi enrichi de "leçons magistrales en live streaming de grandes figures du monde de la mode". Parallèlement à la présentation des collections, une plateforme sera "consacrée aux showrooms", "un instrument précieux pour la campagne de vente aux acheteurs internationaux". La Milano Digital Fashion Week sera visible sur les chaînes numériques de la CNMI : cameramoda.it, Instagram, Facebook, Linkedin, Weibo et YouTube.

Le créateur italien Giorgio Armani, qui présente ses collections prêt-à-porter à Milan et sa haute couture, à Paris avait appelé en mars à "supprimer le superflu". Il a annoncé le 6 mai que les collections homme et femme Giorgio Armani et Emporio Armani seront présentées en septembre 2020 à Milan, sans préciser sous quel format. Le défilé Armani Privé (la couture) sera reporté à janvier 2021 et se tiendra à Milan. Il comprendra des vêtements adaptés à l'hiver ainsi que des pièces plus légères pour l'été.

La London Fashion Week maintenue en juin mais en version numérique

Le British Fashion Council a annoncé que pour les douze prochains mois, toutes les Fashion Week de Londres fusionneront femmes et hommes en une seule plateforme pour permettre aux créateurs une plus grande flexibilité. La London Fashion Week, en tant que plateforme numérique, se déroulera du 12 au 14 juin à la période de l'ancienne Fashion Week Men's. Elle sera destinée à la fois aux professionnels et aux consommateurs.

Pour Caroline Rush CBE, directrice générale de BFC "Il est essentiel de regarder vers l'avenir et l'opportunité de changer, de collaborer et d'innover. En créant une plateforme culturelle de la semaine de la mode, nous adaptons l'innovation numérique pour mieux répondre à nos besoins d'aujourd'hui (...). Les créateurs pourront partager leurs histoires, et pour ceux qui les ont, leurs collections, avec une communauté mondiale plus large ; nous espérons qu'en plus des perspectives personnelles sur cette période difficile, il y aura de l'inspiration. C'est pour cela que la mode britannique est connue." La plateforme accueillera du contenu multimédia de designers, créatifs, artistes... Cette nouvelle expérience numérique servira de point de rencontre, offrant des interviews, des podcasts, des journaux de concepteurs, des webinaires et des salles d'exposition numériques.

L'édition féminine de septembre est pour l'instant toujours prévue du 18 au 22 septembre.

La New York Fashion Week de juin décalée en septembre

Si New York a été la première semaine de la mode à être confrontée au coronavirus en février dernier, la ville est aujourd'hui la plus touchée par le virus aux États-Unis. Sa Fashion Week masculine de juin a été annulée et décalée en septembre (11-16 septembre). The Council of Fashion Designers of America a conseillé aux designers américains de sauter les collections Resort 2021 en mai et juin. Pendant ce temps, les concepteurs explorent encore des moyens de présenter le contenu numériquement.

En dehors des quatre principales semaines de la mode, d'autres décalent également leur événement : c'est le cas par exemple de la Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza (Espagne) qui est reportée au printemps 2021. MBFWIbiza est le deuxième événement de mode le plus important d'Espagne, après la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.