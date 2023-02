Paris Fashion Week féminine automne-hiver 2023-24 : Pierre Cardin et Nina Ricci vont écrire une nouvelle page de leur histoire

Après New York, Londres et Milan, c'est au tour de Paris de lancer sa semaine de la mode avec 106 maisons présentant leur prêt-à-porter féminin automne-hiver 2023-24, du 27 février au 7 mars

Plusieurs temps forts vont rythmer cette Paris Fashion Week dont le retour de maisons emblématiques : Nina Ricci, Pierre Cardin et Ann Demeulemeester. La première maison a adoubé un créateur queer qui fait ses premiers pas sur les podiums que la seconde retrouve, elle, après plusieurs années d'absence dans le calendrier officiel de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. La troisième a nommé le styliste français Ludovic de Saint Sernin pour prendre la relève du studio. Chacune aura un challenge à relever.

La Fashion Week débute le lundi 27 dans l'après-midi avec les shows dédiés à la jeune création et sera lancée avec celui des masters de l'Institut français de la mode (IFM). D'autres moments forts ponctueront cette semaine : les hommages à Paco Rabanne et Vivienne Westwood, récemment décédés, et le défilé très attendu du créateur géorgien Demna, directeur artistique de Balenciaga dont la maison est dans la tourmente depuis une campagne de publicité polémique et qui aura à cœur de faire profil bas.

Un hommage à Paco Rabanne et Vivienne Westwood ?

La maison Paco Rabanne, qui défile le 1er mars, profitera certainement de l'occasion pour rendre hommage au couturier, surnommé le "métallurgiste de la mode", récemment décédé.

De même, va-t-il y avoir un hommage à Vivienne Westwood décédée en décembre 2022, comme l'a fait Londres qui lui a dédié sa semaine de la mode (du 10 au 15 février) ? "L'impératrice du punk" a "changé le monde de la mode", a déclaré le British Fashion Council qui organise les défilés. La maison défile le 4 février à Paris.

Pierre Cardin dans la continuité mais avec un souffle de jeunesse

Le 5 mars, la collection de Pierre Cardin défilera sur les podiums de la Paris Fashion Week, qu'elle avait délaissée ces dernières années. Le défilé de 50 à 60 vêtements aura lieu dans la boutique historique du 59, faubourg Saint-Honoré qui avait été ouverte en 1966. Le lendemain, la mairie du 8e arrondissement posera une plaque commémorative indiquant que Pierre Cardin y a travaillé.

"La maison n'avait pas défilé officiellement dans le cadre de la Fédération de la haute couture et de la mode depuis 25 ans car Pierre Cardin voulait être libre. Quand ses créations arrivaient à terme, il faisait un évènement. Je me suis, déjà, un peu rapproché des dates officielles des semaines de la mode : le défilé du Bourget s'est tenu juste après la haute couture et celui de Venise juste avant", nous avait indiqué Rodrigo Basilicati-Cardin, en janvier lors d'une longue interview accordée à Franceinfo Culture.

'La Fédération a une diffusion médiatique d'un demi milliard de contacts, c'est énorme. Il faut donc profiter de ce moment de partage. N'oublions pas que la mode parisienne est un des quatre événements les plus vus dans le monde chaque année. J'invite les écoles à venir voir le show, dont la collection proposera moins de stocks dormants mais plus de tissus recyclés. Nous devons être un exemple pour les licenciés", avait-t-il précisé.

Depuis le décès de son oncle Pierre Cardin, Rodrigo Basilicati-Cardin, le président de la maison, s'est engagé à redonner à la maison son panache en accordant, entre autres, de l'importance aux licenciés "pour contrôler un peu mieux le produit, ce que mon oncle avait doucement abandonné", a-t-il dit. Pour cette raison, il a engagé un tour du monde auprès d'eux : "À chaque voyage, je sélectionne un étudiant qui vient, ensuite, à Paris pendant trois mois pour être formé. Il y a des talents partout dans les différentes cultures".

Nina Ricci s'offre une nouvelle perspective avec Harris Reed

Harris Reed, 26 ans, présentera le 3 mars sa première collection pour Nina Ricci, griffe parisienne fondée en 1932. A la création de la maison la façon, la coupe, l’équilibre et les matières donnent l’éclat de la simplicité à la femme Nina Ricci. Au fil du temps, le style s’architecture avec la ligne Mademoiselle Ricci, dont les modèles de semi-couture sont les prémices du prêt-à-porter de la marque. A la direction créative se succéderont Olivier Theyskens, Peter Copping, Guillaume Henry puis le duo Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh qui a apporté son regard pointu et hédoniste porté par une approche de la silhouette poétique et ludique. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit avec l'arrivée de cette étoile montante des podiums londoniens.



Figure phare de la nouvelle génération, Harris Reed se présente comme un activiste queer, qui aime composer des silhouettes théâtrales en brouillant les frontières entre masculin et féminin. Son travail conjugue mode, cinéma, beauté, culture et numérique. Le créateur anglo-américain a grandi avec un fort sentiment de soi comprenant le pouvoir transformateur des vêtements et sa corrélation avec l'identité. Alors qu'il étudiait à la Central Saint Martins, il a attiré l'attention d'Harry Styles, d'Alessandro Michele et d'Ezra Miller. Il a ainsi habillé des VIP dont Harry Styles dans la série du magazine Vogue de décembre 2020 dont la couverture mettait en scène pour la première fois un homme. Le designer a même été exposé au Victoria and Albert Museum.

Son processus de conception s'inspire des problèmes sociaux et politiques auxquels il se sent le plus lié. Sa marque s'efforce d'avoir une vision de la fluidité et de l'inclusivité des genres. Il décrit son ADN comme "le romantisme disparu non binaire" et place la fluidité au premier plan en s'habillant pour inviter les regards et brouiller les lignes préconçues que les gens ont sur le genre et la sexualité. Pour lui, la mode est révolutionnaire et a un rôle énorme à jouer "pour pousser le monde vers un endroit plus expressif et plus tolérant pour aider ceux qui recherchent l'acceptation et l'amour de soi". Son approche devrait donner un souffle très actuel à cette maison parisienne.

Ludovic de Saint Sernin apportera-t-il de la sensualité à la marque Ann Demeulemeester ?

La marque belge Ann Demeulemeester, membre des "Six d'Anvers", - un groupe de créateurs d'avant-garde diplômés de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers - est connue pour son esthétique minimaliste en noir et blanc. Ses collections ont été dessinées par les studios ces trois dernières années. La nomination du styliste français Ludovic de Saint Sernin comme directeur artistique va lui redonner un souffle nouveau.

Ludovic de Saint Sernin est diplômé en Design de Mode à l’ESAA Duperré, puis membre du studio Balmain. Il a lancé sa marque en juin 2017 pendant la Paris Fashion Week masculine printemps-été 2018. Alors qu’il fait défiler principalement des mannequins hommes, chaque pièce est créée pour être portée également par des femmes. Autant que possible, il est important pour lui que tous les vêtements et accessoires soient faits en France. Le créateur - remarqué au cours des dernières Fashion Weeks à Paris avec des collections sexy et non genrées - présentera sa première collection pour la marque belge le 4 mars.

Balenciaga fera-t-il profil bas ?

Autre défilé attendu celui du créateur géorgien Demna, directeur artistique de Balenciaga : après une campagne polémique mêlant enfants et accessoires sexuellement connotés, il a promis de s'assagir. La campagne a été rapidement retirée et les responsables de la maison se sont excusés.

Le maître des mises en scènes sombres à l'esthétique provocatrice a laissé entendre que son défilé du 5 mars, sera en rupture par rapport aux précédents shows. "Je veux changer d'approche, dans la façon dont je fabrique mes collections mais aussi dans la manière dont je les montre", a-t-il dit, en ajoutant que le prochain défilé se déroulera dans "un décor délibérément simple afin de permettre à chacun de se concentrer sur la collection". "Je m'en remets à l'essentiel : la collection, le son, la lumière", a-t-il insisté.

C'est Kanye West qui avait ouvert le dernier défilé Balenciaga, dans la boue, en automne 2022. La maison avait dû, ensuite, couper les ponts avec le rappeur en octobre après ses déclarations antisémites.