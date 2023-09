Paris Fashion Week été 2024 : le défilé de Balmain après le vol de sa collection et le dernier show de Sarah Burton pour McQueen, très attendus

Après New York, Londres et Milan (jusqu'au 25 septembre), c'est au tour de Paris de lancer sa semaine de la mode. 107 maisons présentent leur prêt-à-porter féminin printemps-été 2024, lors de 67 défilés et 40 présentations, du 25 septembre au 3 octobre 2023.

Pour la saison printemps-été 2024, nombreuses sont les maisons présentes au calendrier de la Paris Fashion Week féminine où interviennent des changements de créateurs comme chez Chloé, Alexander McQueen, Carven, Ann Demeulemeester et AZ Factory. La maison italienne Marni et l'Américain Peter Do figurent parmi les nouveaux entrants au calendrier officiel tandis que Carven, Maison Margiela et Mugler sont de retour.

Le premier jour de la semaine est consacré, comme le veut la tradition, à la jeune création : la styliste belge Marie Adam-Leenaerdt, qui fait de la mode conceptuelle pour une femme avant-gardiste, ouvre le bal avant Victor Weinsanto, ancien danseur classique formé par Jean Paul Gaultier avant de lancer sa marque en 2020 avec des shows "performance". En fin de journée, la maison Pierre Cardin qui, sous l'impulsion de son neveu Rodrigo Basilicati-Cardin, est revenue en mars dans le calendrier après 25 ans d'absence, présente un défilé, en pleine dispute autour de la succession du couturier décédé en 2020. Celle-ci fait l'objet d'une enquête et de plaintes déposées par la famille du créateur et son petit-neveu, qui lui a succédé.

Au nombre des interrogations : que présentera sur le podium Olivier Rousteing pour Balmain après le vol de sa collection 10 jours avant son show ? Il a maintenu le défilé en dépit du vol de 50 pièces destinées au show:

Retrouverons-nous sur les podiums parisiens, la tendance dénudée, avec de la transparence et du court, repérée à la Fashion Week de Londres ?



Dernier défilé de Gabriela Hearst pour Chloé et de Sarah Burton pour Alexander McQueen

"Je me sens fière et heureuse du travail accompli chez Chloé et surtout de laisser le message qu'une femme peut tout faire, tout en s'amusant", a indiqué la créatrice américano-uruguayenne, qui occupait le poste de directrice artistique depuis 2020, lors de l’annonce de son départ. Pour sa première collection chez Chloé en 2021, Gabriela Hearst avait fait le pari d'une mode durable en éliminant les fibres vierges synthétiques - comme le polyester ou les fibres cellulosiques artificielles - et en s'approvisionnant en denim recyclé, réemployé et biologique. Que proposera-t-elle pour sa dernière collection présentée le 28 septembre ?

La maison britannique Alexander McQueen et sa directrice artistique Sarah Burton ont annoncé "la fin de leur collaboration" entamée il y a plus de 20 ans. La créatrice britannique de 49 ans avait repris les rênes de la maison Alexander McQueen en 2010 après le suicide de son fondateur Lee Alexander McQueen, son mentor auprès de qui elle avait travaillé pendant plus de 14 ans. Sa dernière collection sera présentée le 30 septembre. Sarah Burton a "perpétué l'héritage de Lee, son souci du détail et sa vision unique, tout en y apportant sa touche personnelle et hautement créative", a salué François-Henri Pinault. Son empreinte "laissera une trace indélébile", a abondé Gianfilippo Testa, DG d'Alexander McQueen.

Que présentera Olivier Rousteing pour Balmain ?

Peut-on refaire une collection dérobée 10 jours avant un défilé ? Olivier Rousteing, le créateur de Balmain, donnera la réponse sur les podiums le 27 septembre. Le défilé est maintenu en dépit du vol de 50 pièces destinées au show : la camionnette qui les transportait de l'aéroport de Roissy en direction du siège de la maison parisienne le 16 septembre a été arrêtée par des individus armés qui ont pris la fuite avec le véhicule. "Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs mais c'est tellement irrespectueux. Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis", a écrit Olivier Rousteing sur Instagram.

Une enquête a été ouverte. Une affaire "exceptionnelle" compte tenu du nombre de pièces dérobées, a déclaré à l'AFP Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste du mode et du luxe tout en estimant qu'il était réaliste de refaire la collection d'ici au défilé. Les modèles volés sont des prototypes et les patrons existants permettraient de refaire les vêtements. "La maison Balmain a des ateliers, ils ont des sous-traitants, un réseau d'artisans. En mobilisant le maximum de forces, il est possible de réaliser cela", a-t-il souligné.

Premier podium de Louise Trotter chez Carven, le 30 septembre

"Je me sens honorée d'écrire un nouveau chapitre pour Carven : une jeune maison française qui pour moi incarne un esprit de liberté, de joie et une féminité confiante. J'ai hâte de respecter l'héritage de Madame Carven en fabriquant des vêtements d'une nouvelle simplicité qui sont à la fois utiles et beaux, tout en étant bienveillants envers les gens et l'environnement", a déclaré l’ancienne créatrice de Joseph et Lacoste, qui a été présidente du jury du Festival international de mode à Hyères.

"Louise Trotter est la candidate idéale pour faire revivre la maison Carven" avec sa compréhension de "ce que le luxe et le sportswear signifient aujourd'hui", a souligné Shawna Tao, PDG de Carven.

La maison Carven a été fondée par Marie-Louise Carven en 1945 à Paris. Étant de petite taille et ayant du mal à s'habiller, elle crée des vêtements pour des femmes comme elle à partir de textiles modestes comme le coton ornementé de broderies anglaises. En 1950, avec la corsetière Rose Lebigeot, Marie-Louise Carven invente le balconnet. Elle est décédée en 2015, à l'âge de 105 ans. En 2018, Carven a été racheté par Icicle Group, une entreprise de mode chinoise fondée en 1997 à Shanghai et devenue en 2020 ICCF (Icicle Carven China France) mais peine à retrouver sa place dans le paysage d’aujourd'hui.

Premier podium de Stefano Gallici chez Ann Demeulemeester, le 30 septembre

Le Français Ludovic de Saint Sernin, créateur d'une mode ultra-sexy et non genrée a été remplacé six mois après sa nomination et après avoir présenté une seule collection pour la maison. Stefano Gallici, qui travaille pour la marque depuis 2020 comme directeur de création, le remplace. Après avoir étudié à l'université IUAV de Venise, spécialisée dans l'architecture, il a commencé sa carrière à Anvers et est passé par le groupe Antonioli, qui a racheté la marque belge en 2020. Faisant partie des célèbres Six d'Anvers, la créatrice a vendu en 2013 sa maison éponyme fondée en 1985.

"Stefano (Gallici) a immédiatement fait preuve d'une forte créativité et d'une vision claire pour Ann Demeulemeester. Il représente l'ADN de la marque tournée vers l'avenir", a déclaré Claudio Antonioli, propriétaire italien de la maison de couture belge. Sa première collection pour la maison, connue pour son esthétique minimaliste en noir et blanc, est présentée le 30 septembre.

Premier podium de Norman René Devera et Peter Movrin chez AZ Factory, le 2 octobre

Fondée en 2020 par Alber Elbaz, la griffe AZ Factory a évolué en une plateforme multidisciplinaire soutenant la création et les jeunes talents. Chaque saison, le studio confiait la direction artistique à des créateurs nommés "amigos" (amis). Pour le printemps-été 2024, AZ Factory a annoncé que la prochaine collaboration se fera avec Norman René Devera et Peter Movrin, le duo sélectionné par Alber Elbaz lui-même dès le début, qui a collaboré avec tous les Amigos jusqu'à présent. AZ Factory by Them est une célébration des racines d’AZ Factory et de son avenir.

Peter Movrin, Mauro Grimaldi et Norman René Devera (AZ Factory)

Au cours de ces deux années, AZ Factory a repéré des créateurs d'origines, de sexes, de cultures et d'âges différents où les seuls éléments communs ont été la « mode intelligente qui se soucie » et le vrai talent. Parfois, vous décidez simplement de rester à la maison et de profiter de la merveilleuse famille à laquelle vous appartenez. L'amour apporte l'amour.