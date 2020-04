Des créateurs de mode envisagent un confinement plus solidaire en trois actions

Dans ce contexte où le temps est suspendu par l'épidémie de coronavirus, les créateurs de mode invitent, pendant cette période si singulière, à créer et construire votre propre temps autour de la solidarité.

Pour beaucoup de créateurs de mode, il s’avère fondamental de penser différemment afin de ressortir de cette période plus soudés que jamais. Pour eux la créativité est nécessaire et salutaire, tout comme la solidarité.

Être solidaire : faire rimer shopping avec aide aux hôpitaux

Depuis toujours les créateurs de mode ont montré qu'ils ont du coeur. Cette fois-ci encore ils se mobilisent pour la lutte contre la pandémie de coronavirus en créant des T-shirts solidaires dont la vente bénéficie aux hôpitaux.

C'est le cas de Balzac Paris avec son T-shirt orné d’un dessin en hommage aux aides soignants. En coton bio, sa culture n'utilise pas de pesticide, ce qui préserve la biodiversité, et comparé à un coton conventionnel, il réduit de 98% la pollution de l’eau, de 94% les émissions de gaz à effet de serre, et sa production demande moins d’eau. Les bénéfices sont reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. La Broderie du Lys, spécialisée dans la broderie industrielle et implantée en région parisienne depuis 1991, propose deux t-shirts et un tote-bag brodés ou imprimés Je reste chez moi. Pour chaque vente, une somme est reversée à l’APHP. En plus du but caritatif, cette production permet à l'entreprise de préserver son outil industriel, menacé par l'arrêt de ses activités. Cette capsule est proposée à la précommande sur Ulule jusqu’au 3 mai. La Môme Bijou rend hommage aux supers-héros, les Wonder Woman et Superman que sont les infirmières, caissières, médecins... - en réalisant un bracelet synonyme de courage. Pour chaque vente, 15 euros sont reversés au Fonds d'urgence pour le soutien des équipes de l'APHP.

T-shirt Balzac Paris orné d’un dessin en hommage aux aides soignants. Avril 2020 (Balzac Paris)

D'autres marques ont choisi de soutenir des associations. Patou lance l’opération #PatouSeul #PatouGether. La griffe met en vente sweatshirts et T-shirts dont 100% des bénéfices sont reversés au fond de solidarité Covid-19 de l’OMS. Pour Pinko, c'est un t-shirt Italia Ti amo dont les revenus financeront des tests de dépistage au Covid-19. Quant à la vente du T-shirt Sandro, bientôt disponible sur l'eshop, 100 % des bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge. Il est produit en jersey de coton organique, sur un site de production en Bulgarie observant les précautions sanitaires recommandées par l’OMS.

T-shirt Sandro dont 100 % des bénéfices sont reversés à la Croix-Rouge. Avril 2020 (Sandro)

Être créatif : participer à des concours avec Amrose, Les Néréides et Alexandre Blanc

En cette période inédite le meilleur à faire pour notre santé est de rester chez soi. Pour égayer vos journées, en vous occupant, voici ce que proposent ces trois créateurs de mode.

Amrose, la marque de sneakers en crochet faites à la main par des brodeuses du monde entier à la démarche éthique et responsable, a lancé un concours de dessin. Il suffit de télécharger le modèle vierge et de laisser place à votre créativité pour inventer la plus belle paire de chaussures. Puis de partager ce desin sur Instagram en taguant @amroseparis ou en l'envoyant à hello@amrose.fr.jusqu'au 25 avril. Océane Castanet, la fondatrice, choisira trois modèles qui seront brodés et offerts aux trois gagnants à la fin du confinement, avec la possibilité d'offrir la paire à un médecin de leur choix. #LAVIEENAMROSE

La marque de bijou Les Néréides organise elle aussi un concours pour "créer le bijou de ses rêves". Le principe : réaliser une oeuvre esthétique et originale à l’aide d’une base de bijou (collier, bracelet et bague) et l’ornementer : crayon de couleur, peinture, collage, paillettes, et même des fleurs et des animaux fantastiques. Cliquer sur le lien de la bio du compte Instagram, également disponible sur Facebook, pour télécharger l’ossature du bijou à créer. Ensuite, place à la créativité. Le bijou terminé, il suffit de poster le résultat en story et d’identifier @lesnereidesparis ou d’envoyer le résultat à communication@lesnereides.com. Chaque vendredi, la marque élira les deux gagnant(e)s d'un bijou d’une valeur de 150 euros.

Quant au créateur Alexandre Blanc, il invite ses followers à repenser et colorier ses silhouettes de l'été 2021. Dix dessins sont disponibles grâce à un lien dans la biographie sur son compte Instagram. A partager sur les réseaux sociaux en indiquant @AlexandreBlancParis #AlexandreBlancParis #StayHome #StaySafe. Les meilleures créations seront mises en avant sur Instagram et pourquoi pas dans la collection été 2021. "Rester créatif est très important, le confinement est une opportunité pour s'occuper chez soi différemment : cuisiner, ranger, trier, lire, faire du sport, redécouvrir les trésors de son intérieur ou se passionner pour de nouvelles activités. Sur les réseaux sociaux on partage davantage, on échange, on dévoile un peu plus son intimité car le besoin de s'exprimer est plus fort que jamais. C'est l'occasion d'aller plus loin dans son processus créatif car cette liberté sans contrainte extérieure est finalement assez rare", explique le créateur.

Être engagé pour une consommation plus durable

C’est le moment aussi de profiter de ce temps passé à la maison pour faire du tri dans sa garde-robe et préparer le dressing des beaux jours. Trier les vêtements et accessoires d'hiver avant de les ranger - afin de ne garder que ce qui a été réellement porté -, sortir les vêtements d'été et faire une sélection de ce qui va être mis. Cela peut être une activité à faire en famille, chacun essaie et donne son avis !

Outre que c'est un bon moyen de passer le temps, s’adonner au Do It Yourself est aussi une démarche engagée et nombreuses sont les marques proposant des activités et des tutos… Cette revisite des armoires permet de donner une seconde vie à des vêtements, soit en les réparant, soit en les transformant… Tilli, service de couturier à domicile, propose des tutos (rapiéçage de chaussette, recoudre un bouton, faire de la broderie… ) et un challenge "Jour 2" sur instagram où l’on peut envoyer une photo d’un vêtement que l’on adore mais qui est démodé ou abîmé, et qu’on souhaite transformer. Les tillistes (couturiers, modélistes) font des propositions de transformation.

Dans le même esprit, Joli Lab, une des marques du Village Des Créateurs de Lyon, propose des patrons couture à télécharger.