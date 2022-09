Charles III : dandy ou gentleman farmer, le futur roi est toujours impeccablement stylé

Moins coloré que sa mère qui voulait être vue, le nouveau roi n'en est pas moins extrêmement exigeant sur sa garde-robe, avec un style unique et hors du temps qui lui a même valu d'être qualifié d'homme le mieux vêtu du monde.

Dandy en costume trois pièces ou gentleman farmer selon l'occasion, il est habillé sur mesure par les meilleurs tailleurs utilisant les plus belles matières, chaussé par les meilleurs cordonniers du Royaume. Une armée de valets veille sur ses changements de garde-robe, souvent plusieurs fois par jour, et l'un d'eux serait même chargé de repasser ses lacets, si l'on en croit une récente biographie.

Désigné comme l'homme le mieux habillé du monde en 2009 par le magazine américain Esquire, le prince avait préféré en plaisanter, estimant que c'était une façon de vendre du papier. Lors d'une réception à la Fashion Week de Londres en 2012, il s'était décrit comme une "horloge arrêtée", le faisant passer de "l'homme le mieux habillé à l'homme le moins bien habillé (...) tous les 25 ans". Mais il a aussi reconnu être "soucieux des détails et des combinaisons de couleurs". Depuis toujours démodé, il en est devenu indémodable.

En cravate et culotte courte

Ses photos d'enfant le montrent en culotte courte, portant déjà une cravate et parfois un blazer. En Écosse, depuis ses plus jeunes années, le kilt est porté en famille avec des chaussettes hautes. A l'entrée dans l'âge adulte, son look sportif en tenue de polo fait rêver les jeunes filles. Il aime les accessoires, lunettes de soleil, boutons de manchette et même un énorme noeud papillon sur une combinaison de ski. Il porte une chevalière au petit doigt, et a toujours la même raie impeccable.

Il embrasse volontiers les traditions locales lorsqu'il voyage : en Arabie Saoudite en 2014 il porte une tenue traditionnelle lorsqu'il s'essaie à la danse du sabre. Au Ghana en 1977, il porte une tunique longue rayée. Et en Afghanistan en mars 2010, on le retrouve assis en tailleur sur un tapis, en tenue de camouflage. Mais pas question de porter un maillot de cycliste en lycra en Angleterre : lorsqu'il lance à vélo une collecte de fonds en juin 2021, tanguant sur un vélo vintage devant les caméras, il porte un blazer, une cravate et des chaussures de ville. "C'est un cauchemar de rentrer" dans du lycra, affirme-t-il.

A 73 ans, il arbore souvent des costumes croisés clairs avec pochette en soie toujours différente de la cravate. Lorsqu'il est sur ses terres, il cultive son image de gentleman farmer, les mains enfouies dans les immenses poches de ses vestes en coton ciré Barbour. Pour les grandes occasions, l'uniforme militaire est de rigueur, comme pour les apparitions au balcon du palais de Buckingham ou le portrait de ses 60 ans, uniforme de cérémonie rouge des Welsh guards, avec médailles sur la poitrine et épée dorée à la ceinture.

Le Prince Charles le 3 juin 2022 à Londres, pour le Jubilee d'Elizabeth II (SAMIR HUSSEIN / WIREIMAGE)

Il posséderait des centaines de costumes, dont beaucoup en provenance de chez Anderson & Sheppard sur Saville Row à Londres. Coupe impeccable et confortable, il y apparaît aussi à l'aise que dans un pyjama, estime le magazine de mode masculine GQ.

Meghan Markle arrive accompagnée du Prince Charles, Prince of Wales à la St George's Chapel, le 19 mai 2018. (JONATHAN BRADY / POOL)

Défenseur de l'environnement

Ces dernières années, ce défenseur de l'environnement a soigné son image écoresponsable, expliquant qu'il n'aimait rien jeter. Pour le mariage de son fils Harry en 2018 avec Megan Markle, il portait une redingote gris perle de 1984. "Tant que je rentre dedans... je ne le porte que quelques fois par an", a-t-il expliqué dans Vogue, ajoutant qu'il ne voyait pas à son âge, comment une autre redingote pourrrait être "radicalement différente".

On le voit aussi avec les deux mêmes manteaux - en tweed à double boutonnage et l'autre de couleur caramel - depuis des années. "Ses tailleurs gardent de grandes pièces de tissu, pour éventuellement les ravauder", explique Michel Faure, auteur d'une biographie sur le nouveau roi.

L'an dernier, il s'est lancé dans la mode durable en partenariat, pour une collection capsule de luxe vendue sur internet, dessinée en Italie par six étudiants stylistes et réalisée en Écosse par six jeunes formés aux techniques traditionnelles par son organisation caritative The Prince's Foundation.