Tunisie : le président Saïed défend la liberté de pensée à la foire du livre de Tunis et des agents y confisquent un livre le dépeignant comme un Frankenstein

Le stand de l'éditeur du livre "Le Frankenstein tunisien", signé par l'écrivain tunisien Kamel Riahi, a été fermé le 28 avril 2023 à la Foire internationale du Livre de Tunis.

Kaïs Saïed, le chef d'Etat tunisien, a prêché vendredi 28 avril à la Foire du Livre de Tunis l'importance de "libérer la pensée", mais des agents ont confisqué peu après un essai politique le dépeignant en Frankenstein, selon l'auteur et la maison d'édition.

"Il est important de libérer la pensée car nous ne pouvons rien accomplir avec une pensée rigide", a déclaré Kaïs Saïed devant les journalistes en visitant la Foire internationale du Livre de Tunis dont la 37e édition s'est ouverte vendredi dans la capitale.

Mais peu après la visite présidentielle, des agents de sécurité ont ordonné la fermeture du stand de l'éditeur Dar El-Kitab (la Maison du livre) et confisqué le livre Le Frankenstein tunisien de Kamel Riahi, ont indiqué à l'AFP l'auteur et sa maison d'édition.

Un livre "politique"

Cet essai, écrit en arabe et qui vient de paraître, est présenté par son auteur comme un livre "politique", évoquant un Frankenstein tunisien en la personne de Kaïs Saïed, élu selon lui en surfant sur les frustrations d'un peuple déçu par le système en place depuis la Révolution de 2011, la première du Printemps arabe, qui a renversé la dictature.

"J'ai été informé que mon livre a été confisqué et le stand de la maison d'édition fermé", a déclaré Kamel Riahi à l'AFP par message téléphonique depuis le Canada où il réside. Selon lui, les autorités "cherchent un prétexte pour interdire le livre" depuis sa sortie.

"Des agents de sécurité du ministère de la Culture ont confisqué le livre et fermé notre stand après la visite de Saïed", a indiqué à l'AFP le patron de la maison d'édition, l'une des plus importantes en Tunisie, Habib Zoghbi. Les agents ont avancé "la possession d'un livre non autorisé" comme justification à cette démarche, a-t-il ajouté.

Liberté d'expression menacée

Il a affirmé que le stand disposait à l'ouverture de cent exemplaires du livre. "Nous en avions vendus 80 et ils ont confisqué les 20 restants", a-t-il expliqué. Dans une vidéo mise en ligne par la maison d'édition, on peut voir le stand recouvert d'une bâche noire et une étiquette portant l'inscription "fermé par une décision arbitraire". La même vidéo montre les stands d'au moins cinq autres éditeurs qui ont fermé par "solidarité" avec l'éditeur. Les messages de solidarité, relayés par Kamal Riahi, se multiplient depuis la diffusion de l'information.

"La liberté de la pensée a tenu très exactement 45 minutes à la Foire du Livre sous le règne de Kaïs Saïed", a réagi sur les réseaux sociaux le compte "10 Millions de Politiciens", un commentateur assidu de la vie politique tunisienne.

L'opposition accuse Kaïs Saïed de dérive autoritaire depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021, laissant à l'agonie la démocratie née de la révolte de 2011. Journalistes et militants des droits humains protestent régulièrement contre la politique qualifiée de "répressive" du pouvoir, visant selon eux à intimider les médias.

Depuis début février, les autorités ont incarcéré plus de 20 opposants et des personnalités parmi lesquelles des ex-ministres, des hommes d'affaires et le patron de la radio la plus écoutée du pays, Mosaïque FM.