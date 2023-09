Seize romans dans la première sélection du Goncourt, de nouveaux auteurs au cœur du choix des jurés

Les jurés du Goncourt ont révélé mardi après-midi leur première sélection de prétendants au prestigieux prix littéraire français. Parmi les auteurs retenus figurent de nombreuses révélations.

La première sélection de romans du prix Goncourt révélée le mardi 5 septembre compte 16 titres. Elle comprend celui d'Éric Reinhardt et de nombreuses révélations, comme Neige Sinno ou Kevin Lambert. Parmi les "vedettes" de cette rentrée littéraire, l'Académie Goncourt a écarté des auteurs comme Sorj Chalandon ou Amélie Nothomb.

Les éditions Gallimard se taillent la part du lion, avec cinq titres. Dans le même groupe, Madrigall, POL place un titre, et les éditions de Minuit un également. La maison de la rue Gaston-Gallimard mise beaucoup sur Sarah, Susanne et l'écrivain d'Eric Reinhardt, également connu pour L'amour et les forêts, récemment porté à l'écran.

D'autres écrivains Gallimard, comme le Japonais francophone Akira Mizubayashi avec le délicat Suite inoubliable, ou encore Mokhtar Amoudi dont le premier roman Les Conditions idéales a remporté le prix Envoyé par la Poste, semblent avoir leur chance.

De nouvelles figures littéraires

L'Académie Goncourt a retenu des romanciers qui montent tels que Jean-Baptiste Andrea, lauréat du prix du roman Fnac avec Veiller sur elle, ou Dorothée Janin, avec La Révolte des filles perdues (Stock). La séléction compté également Triste tigre de Neige Sinno l'un des premiers romans les plus remarqués de cette rentrée littéraire.

Le jeune Canadien Kevin Lambert, dont l'oeuvre avait traversé l'Atlantique avec son deuxième roman Querelle de Roberval (Héliotrope), est bien installé dans le paysage en France, comme le prouve la sélection cette année de son troisième ouvrage, Que notre joie demeure (Albin Michel). C'est aussi le cas d'Emilie Frèche, connue pour ses activités de scénariste, avec Les Amants du Lutetia (Albin Michel).

Le plus prestigieux des prix littéraires français doit être décerné le 7 novembre, au restaurant Drouant à Paris comme le veut la tradition. Une deuxième sélection est prévue le 3 octobre, puis la liste des quatre finalistes doit être révélée le 25 octobre à Cracovie, pour célébrer les 25 ans du premier "choix Goncourt", une série de prix internationaux dont les jurys sont composés d'étudiants et lycéens français et francophiles.

La première sélection du prix Goncourt 2023 :