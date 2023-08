Jean-Baptiste Andrea, lauréat du prix du roman Fnac pour son quatrième roman "Veiller sur elle"

Le prix littéraire de la chaîne de magasins culturels Fnac a été décerné à Jean-Baptiste Andrea pour son roman "Veiller sur elle", une histoire d'amour au temps du fascisme en Italie.

Le prix littéraire de la chaîne de magasins culturels Fnac a été décerné le mercredi 30 août à Jean-Baptiste Andrea pour son roman Veiller sur elle, une histoire d'amour au temps du fascisme en Italie.

Cet écrivain s'est fait d'abord connaître comme scénariste et réalisateur. Il a écrit et réalisé, en anglais, avec Fabrice Canepa Dead End (2003), qui a obtenu plusieurs prix et Big Nothing (2006) avec David Schwimmer et Simon Pegg, puis en français La Confrérie des larmes (2013), avec Jérémie Renier et Audrey Fleurot.

Quatrième roman de Jean-Baptiste Andrea, venu du cinéma

Comme écrivain, Jean-Baptiste Andrea a déjà été lauréat du prix RTL-Lire pour son troisième roman, Des diables et des saints, en 2021, et du Prix Femina des lycéens pour son premier roman publié en 2017, Ma Reine.

Veiller sur elle, paru aux éditions L'Iconoclaste le 17 août, est le quatrième roman de Jean-Baptiste Andrea. La Fnac a salué dans un communiqué "une grande fresque" avec "une intrigue aux multiples personnages, inscrite sur près d'un demi-siècle d'histoire italienne". Le prix est décerné par un jury composé de 400 adhérents au programme de fidélité de la Fnac et 400 libraires de l'enseigne. Il compte à son palmarès des auteurs comme Laurent Mauvignier, Delphine de Vigan ou Gaël Faye.