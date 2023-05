Festival de Cannes 2023 : Virginie Efira sous emprise dans "L'Amour et les Forêts", un thriller conjugal puissant

L'adaptation du roman d’Eric Reinhardt par Valérie Donzelli raconte la descente aux enfers d'une femme sous l'emprise d'un mari possessif et violent. Un film puissant dans lequel Virginie Efira interprète deux rôles, en passant par toutes les émotions.

Chaque apparition de Virginie Efira à Cannes est une standing ovation garantie. Après Rien à perdre, de Delphine Deloget, L'Amour et les Forêts, adaptation du roman éponyme d'Eric Reinhardt qui a reçu le Prix Renaudot des lycéens en 2014, est le deuxième long-métrage mettant en scène l'actrice franco-belge, chouchoute du public sur la Croisette. Le film, présenté dans la section Cannes Première, est sorti simultanément en salle mercredi 24 mai.

Sans le chercher vraiment, Blanche croit rencontrer le grand amour qui manquait à sa vie en la personne de Grégoire, un ami d'enfance qu'elle retrouve des années plus tard. Leur histoire semble évidente et se construit rapidement, avec un mariage et bébé. Un jour, Grégoire annonce sa mutation à Blanche à Metz, l'éloignant de sa famille établie à Caen. Très vite, cette nouvelle vie se présente pour elle comme un piège : elle va découvrir le vrai visage d'un homme jaloux, manipulateur et menaçant et s'enfermer malgré elle dans un engrenage infernal.

Double rôle, double peine

Star du film, Virginie Efira n'y joue pas un mais deux rôles : celui de Blanche mais aussi de sa sœur jumelle dont elle est très proche. Une prouesse en termes de réalisation mais aussi d'interprétation, tant l'évolution des deux personnages est complexe et étroitement liée. Le rôle principal passe par toutes les émotions en moins de deux heures : la passion, la méfiance, la stupéfaction... puis l'angoisse, la peur et le désespoir. Pendant ce temps, sa jumelle, ingénieuse et déterminée, va tout faire pour lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie. Autant de situations et d'expressions très différentes qui se lisent sur le visage de l'actrice de 46 ans comme dans un livre ouvert.

Face à elle, Melvil Poupaud propose également une palette d'attitudes impressionnante : d'abord séducteur confiant et souriant, il devient peu à peu ce "monstre" possessif et manipulateur, voire machiavélique. Il va tisser autour de Blanche une toile toxique, la coupant de ses proches et la mettant sous sa coupe, n'hésitant pas à traquer ses déplacements, à lui faire porter tous les problèmes du couple et la faire culpabiliser auprès de leurs enfants.

"C'est une guerre"

Le malaise dans le couple, palpable dans les premières minutes du film, s'étend progressivement comme une maladie qui se propage irrémédiablement. Suivant le fil du roman, l'escalade de la violence, psychologique et physique, se dessine par étapes : le déménagement, le mensonge, le harcèlement, la folie et la fuite. Et comme le livre, le film, co-écrit par Audrey Diwan (Lion d'Or 2021 à Venise pour L'événement), comporte une scène-clé : une rencontre amoureuse en forêt avec un amant d'un jour (joué avec finesse par le chanteur Bertrand Belin). C'est cette relation qui va permettre à Blanche de rouvrir les yeux sur le monde.

Pour son sixième film derrière la caméra, Valérie Donzelli parvient à suggérer sans trop montrer, à choquer par les mots plus que par les coups. Les dialogues sont saisissants, les silences glaçants. "C'est une guerre", résumera même un personnage du film, comme le symbole du combat que la cinéaste a voulu porter à l'écran : "J'explore le point de vue d'une victime mais c'est l'histoire d'une réparation, d'une libération, d'une prise de conscience", a expliqué Valérie Donzelli lors de la présentation du film à Cannes. Un thriller psychologique marquant qui aurait aurait mérité sa place en compétition.

L'affiche de "L'Amour et les Forêts", en salle mercredi 24 mai. (Copyright Diaphana Distribution)

La fiche

Genre : drame psychologique

Réalisatrice : Valérie Donzelli

Acteurs : Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond

Pays : France

Durée : 1h45

Sortie : 24 mai 2023

Distributeur : Diaphana Distribution



Synopsis : Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.