États-Unis : l’écrivain Salman Rushdie poignardé au cou lors d’une conférence

Salman Rushdie a été pris pour cible, vendredi 12 août, dans l’État de New York (États-Unis). L’écrivain britannique a été blessé d’un coup de couteau lors d’une conférence. Il est vivant et a été conduit à l’hôpital.

Effondré sur le sol, Salman Rushdie a été pris en charge par les personnes présentes lors d'une conférence, vendredi 12 août, dans l’État de New York, aux États-Unis. L’écrivain britannique a été poignardé au cou par un individu, alors qu’il faisait une lecture publique. Il a ensuite été transporté par hélicoptère jusqu’à l’hôpital. L’assaillant a été appréhendé par la police.

Sous le coup d’une "fatwa" demandant son assassinat

Salman Rushdie est placé sous protection policière constante depuis la fin des années 1980. Auteur des Versets sataniques en 1988, l’écrivain est sous le coup d’une "fatwa" demandant son assassinat. Son roman est considéré par les courants les plus rigoristes de l’islam comme blasphématoire et insultant envers le Coran. Installé à New York depuis de nombreuses années, Salman Rushdie avait repris une vie presque normale, malgré la récompense de trois millions de dollars promise par l’Iran à quiconque l’assassinerait.