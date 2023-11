Reportage "On peut tout dire aux enfants, même des choses très dures" : comment les livres jeunesse abordent les questions d'environnement

Le Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, mercredi 29 novembre pour sa 39e édition. C'est le salon le plus important du genre : 180 000 visiteurs ont arpenté ses allées l'an dernier et découvert que de plus en plus d'ouvrages à destination des ados mais aussi des très jeunes enfants, parlent d'environnement, du dérèglement climatique, de préservation de la planète. Alors comment parler de ces sujets complexes, souvent anxiogènes, aux plus jeunes ?



Dans Il y avait une maison, Philippe Nessmann raconte, pour des enfants dès l'âge de 5 ans, comment un homme fait fuir tous les animaux qui habitent chez lui : "Je voulais raconter le phénomène de la disparition des espèces à hauteur d'enfants. Un jour, l'homme veut un beau parterre de fleurs dans son jardin intérieur. Sauf qu'un arbre fait de l'ombre aux fleurs. Alors, il décide de couper les branches les unes après les autres. Au bout d'un moment, l'arbre meurt. Et l'orang-outan qui vivait dessus est obligé de partir."

Quelques pages plus loin, l'ours polaire s'en va à son tour parce que l'homme chauffe trop la maison : "Je pense qu'on peut tout dire aux enfants, même des choses très dures, mais il faut que dans l'obscurité, il y ait une lumière quelque part. Et là, dans ce livre, l'espoir se retrouve à la fin." L'homme s'aperçoit que les animaux sont partis à cause de lui. Il change d'attitude et ils reviennent. Philippe Nessmann explique en conclusion que cela existe dans le monde réel : l'ours fuit la fonte de la banquise, le singe est menacé par la déforestation.

"Un enfant s'émerveille devant la nature"

"Il n'y a pas d'âge à partir du moment où l'enfant est à l'écoute !" Angéla Léry a cofondé La Cabane Bleue, qui édite l'ouvrage de Philippe Nessmann et une quinzaine de titres, parlant tous d'environnement : "On a une collection qui s'appelle Suis du doigt, dès l'âge de 3 ans. C'est très ludique. On a des abeilles, que l'on va suivre du doigt, et on va comprendre où elles vont. Cela va leur apprendre des choses très simples sur le rôle de nos abeilles dans cet écosystème. Un enfant s'émerveille devant la nature. Et c'est ce biais-là qui marche super bien ! Parler de la réalité, l'idée n'est pas de la nier. Mais avec cette partie regardez le monde comme il est beau. Et de fait, c'est nécessaire de préserver cette beauté."



Plus l'enfant grandit, plus les livres peuvent aborder frontalement l'urgence climatique, avec des récits de science-fiction plus sombres. Comme "Oxcean", édité chez Talents Hauts, en lice pour obtenir un prix au salon du livre jeunesse de Montreuil. "C'est une question qui traverse la littérature jeunesse depuis une vingtaine d'années. Mais le gros de la production est sorti il y a une dizaine d'années, et encore plus depuis la crise sanitaire. On peut en trouver dans toutes les maisons d'édition", précise la directrice littéraire de Talents Hauts, Nathalie Donikian.

D'Albin Michel à Casterman en passant par les éditeurs spécialisés, au risque d'en avoir trop dans les rayons ? Pas forcément pour Nathalie Donikian. Pour elle, les auteurs s'intéressent de plus en plus à des parcours, des militants méconnus du grand public.