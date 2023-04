"On a des gens qui rentrent en applaudissant" : les librairies ne connaissent (presque) pas la crise en France

La fête bat son plein dans les allées du Festival du Livre à Paris jusqu’à dimanche et pour cause : la France vient de connaître un record d’ouvertures de librairies l’an dernier, selon le centre national du livre avec pas moins de 142 nouveaux venus.

Anaïs Dell a tout plaqué, le Jura et son métier de juriste où elle ne se retrouvait plus, direction la Loire-Atlantique. Après deux ans de réflexions, cette passionnée de lecture a ouvert sa librairie en octobre au Croisic où elle a tout de suite trouvé sa clientèle. "Il n’y a pas une journée où au moins une personne ne nous dit pas : ‘C’est formidable que vous ayez ouvert une librairie ici. Ça manquait, c’est super !’ Encore aujourd’hui, on a des gens qui rentrent dans la librairie en applaudissant", s’étonne-t-elle encore.

"On est largement au-dessus de ce que j’avais imaginé dans mon business plan." Anaïs Dell, libraire en Loire-Atlantique à franceinfo

"Le chiffre d’affaires que j’avais prévu pour ma première année, je l’ai quasiment atteint alors que j’ai eu la période la plus creuse, se réjouit la nouvelle libraire. On a une très forte saisonnalité ici, on a des très gros mois sur juillet-août-septembre, donc c’est très encourageant".

Une nouvelle clientèle grâce au pass Culture

Près de 250 librairies ont été créées en deux ans en France soit quasiment autant que les cinq années précédentes. Une dynamique poussée par la crise sanitaire et les confinements mais aussi par le pass Culture pour les jeunes. Depuis deux ans, Morgane Payock-Monthé, libraire à Pantin en Seine-Saint-Denis a en effet vu débarquer une nouvelle clientèle. "Au tout début, pour s’interpeller, on disait : 'Tiens ! Il y a un pass Culture qui vient d’arriver' tellement ce sont des jeunes qu’on ne voyait pas en librairie", confie-t-elle amusée.

"Cela représente un petit peu moins de 5% du chiffre d’affaires donc ce n’est quand même pas négligeable et puis surtout, c’est une clientèle qu’on va garder sur le long terme." Morgane Payock-Monthé, libraire en Seine-Saint-Denis à franceinfo

"Je pense qu’il y en a qui prendront des réflexes d’acheter des livres en librairie plutôt qu’en grande surface", avance-t-elle convaincue. Le pass Culture c'est en effet 7,5 millions de livres vendus l'année dernière, dont la moitié dans les librairies indépendantes, soit 75 millions de retombées économiques en 2022. Morgane a donc ouvert un nouveau local à Pantin et développé les rayons ciblés jeunes : mangas et romance.

Les défaillances existent toujours mais restent stables : 27 fermetures l'année dernière, 28 en 2021. Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française se montre malgré tout prudent pour la suite : "En 2021-2022, on était dans un marché très porteur. On voit que ça se resserre en 2023 et ça pourrait se resserrer encore davantage avec la crise économique que l’on subit actuellement", craint-il. Malgré ce léger ralentissement de l'activité, le secteur affiche une belle santé et les allées du Festival du livre à Paris ce week-end le prouvent. De plus, le Conseil national du livre a déjà identifié une cinquantaine de projets d'ouverture de librairie cette année.