Le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes le 21 avril : cinq événements à ne pas rater

Découverte de l'Italie, pays invité d'honneur, sélection éclectique, partenariat avec Tik Tok... Pour cette nouvelle édition, les organisateurs attendent 100 000 visiteurs autour d'un vaste programme étendu sur les trois jours de festival. Franceinfo vous présente ses dix événements incontournables.

Dédicaces, rencontres, conférences, tables rondes, visites... Le Festival du Livre de Paris qui se tient au Grand Palais Ephémère, sur le Champ-de-Mars, et dans d'autres sites parisiens, du 21 au 23 avril, est l'occasion pour le grand public de découvrir les coulisses du monde littéraire. Mais on peut parfois s'y perdre... Franceinfo vous a fait sa sélection.

Un récent sondage du Centre national du livre (CNL) montre que 86% des Français "se déclarent lecteurs". En revanche, "le décrochage chez les 15-24 ans s'accentue avec une lecture stable par rapport à 2021 (80% qui se déclarent lecteurs), mais un net repli par rapport à 2019 (-12 points)". C'est pourquoi cette année, le Festival du livre mise sur la jeunesse avec l'entrée gratuite pour les moins de 25 ans, la possibilité de faire leurs achats avec le Pass Culture et un partenaire de taille, le réseau social Tik Tok, si suivi par le public adolescent.

Critiques littéraires et booktokeurs en face-à-face

Depuis que le hashtag #BookTok existe sur la plateforme Tik Tok, il compterait près de 109 milliards de vidéos vues et partagées. C'est un des nouveaux phénomènes du réseau social... et le Festival du Livre s'y est mis en créant son compte fin janvier. De nombreux BookTokeurs (influenceurs livres sur Tik Tok) seront présents sur le salon pour rencontrer leurs abonnés mais aussi pour participer à des conférences.

La critique littéraire remonterait à Aristote mais au fil des siècles, elle a été réinventée de nombreuses fois jusqu'à atterrir sur nos smartphones. Elle s'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux à la fois sur Tik Tok et sur YouTube. Deux rencontres en rendent compte au Festival du Livre. Dans une première, Elise Lépine, journaliste au Point, Alice Develey, journaliste au Figaro Littéraire et la booktokeuse Valentine Tedo (En toutes Lettres) discuteront des enjeux de ce métier et du rôle que joue la critique dans la vie d’un écrivain.

Comment agir contre les frontières d'accès à la lecture, qu'elles soient générationnelles, géographiques, sociales ou culturelles ? Comment s'engager pour la lecture auprès du plus grand nombre ? La réponse émergera sans doute lors de la deuxième rencontre, avec Sébastien Cavalier, président de Pass Culture, Ana Hours, de Bibliothèques Sans Frontières et les booktokeuses @entouteslettres, @marion.miralata et l'écrivain Alexandre Jardin.

"Profession Critique littéraire", vendredi 21 avril à 10h (Scène Suffren)

"Faisons tomber les frontières d’accès à la lecture !", vendredi 21 avril à 20h (Agora)

Nouvelle découverte littéraire de l'Italie

Cette année pour la deuxième édition du Festival du Livre, l’Italie est le pays mis à l’honneur. À cette occasion, de prestigieux auteurs de la Péninsule seront présents et viendront à la rencontre de leur public français. Leurs éditeurs des deux côtés des Alpes se félicitent de cette nouvelle preuve d’une amitié culturelle multiséculaire. On vous recommande deux rencontres.

La première est avec Maurizio Serra, diplomate, auteur, entre autres, de biographies primées (sur Marinetti, Malaparte, Svevo, D’Annunzio et, récemment, Mussolini). Il est aussi le premier membre italien... de l’Académie française ! Il parlera des relations entre la France et l'Italie, ces deux peuples cousins qui, au fil des siècles, se sont confrontés, entremêlés, soutenus et parfois (sacrément) affrontés, pour finalement toujours collaborer à nouveau.

Deuxième rencontre, avec trois amoureux de la Péninsule : un journaliste, Ezio Mauro, un intellectuel, Carlo Ossola, et un auteur de BD, Miguel Vila. A leur manière originale, ils racontent l'Italie par l’actualité, les récits de BD et la littérature. A découvrir !

"Chères cousines, chers cousins", vendredi 21 avril à 11h (Pavillon italien)

L’Italie d’hier et d’aujourd’hui, vendredi 21 avril à 15h (Scène Bourdonnais)

Rencontre des prix Goncourt, du Grand Prix de l’Académie française et de tant d'autres...

Les grands noms de la littérature française seront présents au festival. Quelques exemples : Edgar Morin, Laurent Gaudé, Amélie Nothomb, Daniel Pennac, Dany Laferrière, Eric-Emmanuel Schmitt... Certains ont même reçu les prix littéraires les plus prestigieux. Venez les découvrir en débat.

Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 et Adèle Van Reeth, philosophe et écrivaine, emmèneront le public sur le chemin d’un deuil transcendé par la littérature. Elles essayeront ensemble de répondre aux questions : comment vivre avec ceux qui ne sont plus ? Que peut la mémoire ? Comment affronter

le temps qui passe inéluctablement ? Une discussion qui s'annonce passionnante.

Autre rencontre que nous vous recommandons : Giuliano Da Empoli, auteur italo-suisse, lauréat du Grand Prix de l’Académie française 2022, et Pierre-Henry Gomont, auteur de bande dessinée multi-primé évoqueront dans leur dialogue la Russie, ce pays plein de contradictions que la fiction révèle. Cet entretien sera suivi par une lecture d’extraits par le comédien Olivier Martinaud.

"Vivre avec…", vendredi 21 avril à 17h (Agora)

"La Russie, une fiction ?", dimanche 23 avril à 11h (Agora)

Les éditeurs indépendants ont la parole

Pour valoriser la présence des petites maisons d'éditions, deux heures par jour leur seront consacrées. L'objectif de l'opération intitulée Les Indés les yeux fermés et organisée en collaboration avec Fontaine O Livres, est de soutenir la richesse de l’édition indépendante.

Une rencontre avec Gaëlle Belot, Sophie Bogaert (fondatrices des éditions Fugue), Antoine Mouton (HKZ, éditions Ypsilon), suivie par les coups de coeurs “indés” de Natacha de la Simone (librairie de l’Atelier). Les éditions Fugue parlent d’amitié, de musique et d’incroyables destins - comme celui du pianiste star internationale Nelson Freire, né dans les forêts brésiliennes, disparu il y a deux ans. Antoine Mouton, lui, évoque son amie comédienne Hermine Karagheuz, éprise de liberté.

Une deuxième rencontre à conseiller avec Francesca Napoli (2 sans 3 éditions), Isabelle Guibert (La fille des carnets), Sofia Karampali Farhat (Zaatar, Bruno Doucey) suivie par les coups de cœurs "indés" de Melisa Chali-Gerrien (librairie Carino). Il sera question de livres délicats. Imprimés à Paris en risographie, les albums jeunesse de Francesca Napoli prennent des couleurs pétillantes, quand les cahiers d’écriture dirigée de La Fille des carnets nous donnent envie d’écrire.

"Les Indés les yeux fermés", samedi 22 avril à 14h (L'Atelier)

"Les Indés les yeux fermés", dimanche 23 avril à 11h (L'Atelier)

Les flâneries littéraires

Les flâneries sont l'occasion pour le public de découvrir la littérature en plein air, loin des allées et des stands du Grand Palais Ephémère. Une des flâneries emmênera le public au coeur du VIe arrondissement, au Café de la mairie, place Saint-Sulpice. Un endroit définitivement lié à Georges Perec depuis octobre 1974, lorsque l’écrivain s’y est installé, pendant trois jours pour décrire ce qu’il voyait : les voitures, les bus, les piétons, et tout "ce qui se passe quand il ne se passe rien". À l’occasion du Festival, un extrait de cette Tentative d’épuisement d’un lieu parisien devenu mythique sera lu par un comédien à l’endroit même où elle a été écrite. Denis Cosnard, auteur du Paris de Georges Perec présentera le travail de Perec et la façon dont cet orphelin en mal de racines s’est ancré dans l’espace parisien à travers les mots.

Lumière et douceur printanière seront de mise dans les allées du Jardin des Tuileries ce dimanche matin. Une flânerie bucolique en plein cœur de la capitale, en compagnie d’Alain Barton, le plus célèbre des jardiniers français. En véritable ange gardien de la nature, l’auteur du Dictionnaire amoureux des arbres vous invite à une déambulation érudite et parfumée dans l’un des plus beaux écrins de Paris. Il évoquera sa passion des arbres et comment les préserver et en prendre soin.

"Tentative d'épuisement d'un lieu parisien", samedi 22 avril à 16h (Café de la mairie, Paris VIe)

"Flânerie nature et végétale au coeur de Paris", dimanche 23 avril à 11h (Jardin des Tuileries, Paris Ier)

Infos pratiques du festival :

Du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril de 9h à 21h au Grand Palais Ephémère.

Entrée à 5 euros. Gratuité pour les moins de 25 ans.