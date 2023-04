Festival du livre de Paris 2023 : les Français bons lecteurs, mais le décrochage s'accentue chez les jeunes

Les Français sont attachés au livre mais les moins de 25 ans le sont moins que les autres, selon une étude publiée mercredi 12 avril par le Centre national du livre. Le Festival du livre de Paris se tient du 21 au 23 avril.

Un sondage montre que 86% des Français "se déclarent lecteurs", dont 24% qui lisent "beaucoup", 37% "moyennement" et 25% "peu". En revanche, "le décrochage chez les 15-24 ans s'accentue", indique le CNL, "avec une lecture stable par rapport à 2021 (80% qui se déclarent lecteurs), mais un net repli par rapport à 2019 (-12 points)".

Si "le livre est le cadeau préféré des Français, on le voit lors des fêtes de Noël", a relevé lors d'une visioconférence la présidente du CNL, Régine Hatchondo, "il y a des sujets d'inquiétude, qui sont d'abord cette tranche des 15-24 ans, qui décroche". Pour elle, "ce sont souvent ceux qui n'ont pas été entourés" et cette désaffection est le produit d'"inégalités sociales et culturelles."

Chez cette génération qui a toujours connu Internet, le temps d'écran est le plus élevé (4h09 par jour) mais le temps à lire pas le moins élevé (41 minutes par jour, contre seulement 28 chez les 39-45 ans). La lecture pour les études est en effet comptée. "On peut aussi voir ces écrans et ces réseaux sociaux comme une opportunité, puisqu'ils peuvent inciter à acheter un livre. C'est loin d'être anecdotique pour cette tranche d'âge", a remarqué la directrice de clientèle d'Ipsos, Alice Tétaz, en présentant l'étude.

Le livre numérique favori des jeunes

Les moins de 25 ans sont les plus adeptes de la lecture de livres numériques. Ils sont 52% à l'avoir pratiquée en 2022 (+15 points en deux ans), contre 43% chez les 25-34 ans ou 31% chez les 35-49 ans. "Alors que les Français associent toujours la lecture à de nombreuses valeurs positives, il faut les aider à sanctuariser un temps dédié au livre dans leur quotidien", estime le CNL, établissement public de soutien à la filière du livre.

Les sondés sont 81% à avoir acheté au moins un livre neuf en 2022, 40% à en avoir acheté d'occasion (+6 points) et 82% à s'en être fait prêter ou offrir. "Il y a une appétence de plus en plus en forte des Français pour les objets d'occasion, pas seulement pour le livre", a commenté le directeur opinions d'Ipsos, Étienne Mercier, citant les questions de pouvoir d'achat, d'environnement et un attachement moins fort à la propriété.

Les sites internet attirent plus de lecteurs

Les points de vente préférés sont la librairie (73% des acheteurs, +3 points) et les grandes surfaces culturelles (69%, +2 points). Mais les sites internet attirent de plus en plus d'acheteurs (49%, +10 points). Encore 33% des sondés pensent que "les prix des livres en librairie sont plus élevés qu'ailleurs" (+6 points), ce qui est faux depuis la loi sur le prix unique du livre de 1981.

L'étude est réalisée tous les deux ans par l'institut Ipsos et ses résultats traditionnellement publiés avant l'ouverture du Festival du livre de Paris (21 au 23 avril). Pour cette cinquième édition du "baromètre Les Français et la lecture", 1.002 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées par téléphone en janvier.