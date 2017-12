DOCUMENT FRANCE 2. Quand Jean d'Ormesson interrogeait Emmanuel Macron sur son ambition politique

La scène se déroule le 11 mai 2016 à Bercy dans le bureau d'Emmanuel Macron, et ce dernier n'est qu'alors ministre de l'Economie et des Finances dans le gouvernement de Manuel Valls. Dans le cadre d'un film documentaire que prépare Laurent Delahousse sur l'académicien Jean d'Ormesson, et dont un extrait sera diffusé dimanche 10 décembre dans l'émission "19h le dimanche" sur France 2, l'écrivain interroge le jeune ministre sur son ambition et sur son avenir politique.

"Mon projet, c'est de réussir à être utile au pays"

"Comment voyez-vous votre avenir dans un an ? Disons à peu près à l’automne 2017 ? Comment l’envisagez-vous ?", demande Jean d'Ormesson à Emmanuel Macron. "Je ne sais pas vous le dire aujourd’hui mais j’aurais beaucoup appris", lui répond alors le jeune ministre, dont l'ambition présidentielle suscite alors bien des questions. "Mon projet c’est de réussir à être utile au pays", ajoute-t-il.

Que peut bien penser François Hollande de cette ambition ? "Est-ce qu’il se dit, Macron m’est quand même très utile, ou bien, devient-il dangereux ?", demande encore Jean d'Ormesson. "Je ne sais pas… L’avenir le dira. Moi, vous savez, je ne suis pas un tacticien politique", élude alors celui qui deviendra, un an plus tard, président de la République...