Le prix Femina 2019 est attribué à Sylvain Prudhomme pour son roman "Par les routes"

Il s'agit du huitième roman de l'auteur, publié chez L'Arbalète/Gallimard.

Le jury du prix Femina a récompensé mardi 5 novembre Sylvain Prudhomme pour son roman Par les routes. Ce 8e roman de l'écrivain de 40 ans, publié chez L'Arbalète/Gallimard figurait aussi dans la sélection du Renaudot, de l'Interallié et du Grand prix du roman de l'Académie française. Il a également reçu le 9 octobre dernier le prix Landerneau des lecteurs.

La vie sur les routes

Dans ce roman il raconte l'histoire de Sacha, fraîchement installé dans la ville de V., où il retrouve par hasard un vieil ami avec qui il a vécu et voyagé quand ils étaient étudiants. Son ami, "lautostoppeur", jamais nommé, vit avec Marie, et avec son fils, Agustin mais il repart régulièrement sur les routes, pratiquant toujours l'auto-stop, accroc à la bougeotte, celle qui lui permet de rencontrer le monde, et qui lui est vitale. "C'était comme s'il avait toujours besoin que sa trajectoire en frôle d'autres", écrit Sylvain Prudhomme. Pendant ses absences, Sacha se rapproche peu à peu de Marie et d'Agustin.

Dans ce roman sur l'amitié, l'amour et le voyage, les mots jouent dans le livre un rôle essentiel. Ceux des traductions littéraires de Marie, des cartes postales de l’autostoppeur. Il y a aussi les mots de la poésie, qui irrigue ce roman et de la musique, comme la chanson de Leonard Cohen qu'on entend fredonner "Famous Blue Raincoat", une chanson où il est question d'une fille que l'on est deux à aimer et où l'un des garçons dit à l'autre : "Je suis heureux que tu te sois trouvé sur ma route".



Essai, roman étranger et mentions spéciales

Le prix Femina du roman étranger a été décerné à l'Espagnol Manuel Vilas pour Ordesa (éd. du Sous-Sol) et le Femina de l'essai à Emmanuelle Lambert pour Giono furioso (éd. Stock). Le jury du prix Femina a également récompensé l'Irlandaise Edna O'Brien, qui concourait dans la catégorie Femina étranger avec "Girl", pour l'ensemble de son oeuvre.

Michel Desmurget, l'un des finalistes pour le Femina de l'essai avec "La fabrique du crétin digital", remporte une "mention spéciale en tant que lanceur d'alerte".



L'an dernier, le prix Femina avait été décerné à Philippe Lançon pour "Le lambeau" (Gallimard).