Best-seller : qui se cache derrière Elena Ferrante ?

C'est un des secrets littéraires les mieux gardés. Qui se cache derrière Elena Ferrante, auteur de quatre tomes à succès ? Personne ne l'a jamais rencontrée. Seule certitude : il ou elle vient d'Italie, et raconte l'histoire d'une amitié entre deux femmes napolitaines. Une saga profondément ancrée dans la ville. Mais l'écrivain a-t-il grandi dans ces ruelles ? Les lecteurs français sont intrigués. Même réaction du côté de Rome : "Le secret autour de l'auteur rend plus intrigante l'écriture, donc moi ça ne me dérange pas de ne pas savoir", témoigne une Romaine.

10 millions d'exemplaires

Et ça marche : le livre est un triomphe littéraire international traduit en 42 langues, vendu à 10 millions d'exemplaires. Le mystère de l'auteur sans visage a-t-il participé au succès d'édition ? "Dans notre société où tout est instantané, c'est évident que c'est un mystère intriguant", estime Alfredo Saitto, journaliste culture. "Mais il y a aussi la magie de la littérature, le rêve et la ville de Naples". Après plusieurs mois d'enquête, un journaliste italien dit avoir percé le secret. Selon lui, Elena Ferrante est Anita Raja, la traductrice de sa maison d'édition.





