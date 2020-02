Affaire Matzneff : un appel à témoins va être lancé pour retrouver d'éventuelles victimes

"Il y a plusieurs objectifs" dans une "enquête" : "la manifestation de la vérité, vérifier si les faits sont prescrits ou non et faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes oubliées", a expliqué mardi le procureur de la République de Paris.

"Un appel à témoin sera lancé aujourd'hui" pour retrouver des "victimes" dans le cadre de l'enquête ouverte pour viols sur mineur de moins de 15 ans visant l'écrivain Gabriel Matzneff, a annoncé sur Europe 1 le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, mardi 11 février. Cet appel sera lancé par l'Office central de répression des violences faites aux personnes (OCRVP), chargé de l'enquête.

"La démarche du parquet dans ses affaires sensibles c'est toujours, lorsque ce sont des mineurs, que les faits soient prescrits ou non, d'ouvrir enquête", a expliqué sur l'antenne de la radio le magistrat, alors que plusieurs enquêtes ont récemment été ouvertes par le parquet de Paris sur des faits a priori prescrits - comme dans l'affaire Matzneff ou celle sur les scandales sexuels dans le patinage français. "Il y a plusieurs objectifs : la manifestation de la vérité, vérifier si les faits sont prescrits ou non et faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes oubliées", a-t-il poursuivi.

Dans son livre Le Consentement, l'éditrice Vanessa Springora a dénoncé sa relation sous emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff quand elle était mineure, dans les années 1980. A la suite de la parution du livre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "viols sur mineur" de moins de 15 ans visant l'écrivain de 83 ans.

Dans une interview à BFMTV, Gabriel Matzneff a affirmé "regretter" ses pratiques pédophiles passées en Asie, tout en faisant valoir qu'"à l'époque", "jamais personne ne parlait de crime".