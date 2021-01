"Gods Will Fall", "Hitman III", "The Medium"... On joue à quoi en janvier ?

Après l'euphorie des fêtes de fin d'année et l'arrivée de consoles NextGen, la cuvée gaming de janvier est plus limitée en volume. Mais il y a tout de même quelques belles sorties de jeux vidéo à se mettre sous la dent, particulièrement sur PS5 et Xbox Series. Notre sélection.

Comme souvent, le mois de janvier n'est pas la période la plus chargée pour les sorties de jeux vidéo. Les éditeurs ont préféré mettre le paquet en décembre pour présenter leurs meilleurs opus de l'hiver dans un bel emballage cadeau sous le sapin de Noël. D'ailleurs, les sorties de janvier se concentrent à la fin du mois, histoire de laisser aux gamers le temps de digérer la bûche du réveillon. Il y aura tout de même quelques belles pépites à se mettre sous la dent en ce début 2021. Les joueurs qui ont eu la chance de se faire offrir une console NextGen par le père Noël vont donc pouvoir trouver de quoi nourrir leur nouveau compagnon de salon.

Vidéo : notre sélection des jeux vidéo du mois

"MXGP 2020" : des circuits à l'infini

Le jeu officiel du championnat du monde de motocross, MXGP 2020, est disponible depuis la mi-décembre sur PlayStation 5, Xbox One et sur PC. Mais le vrai événement, c'est l'arrivée de cette simulation de conduite sur PlayStation 5, le 14 janvier. La console nouvelle génération de Sony offre des graphismes plus poussés et une conduite encore plus fluide. Pour ce nouvel opus de la suite MXGP, les 19 circuits et 68 pilotes de la saison officielle sont disponibles. La grande nouveauté de cette édition 2020-2021 : un éditeur de circuit pour offrir aux joueurs la possibilité d'imaginer leur propre circuit à partir de quatre types de terrains. Il sera même possible de partager son propre circuit en ligne avec d'autres gamers. Une excellente option pour ne jamais s'ennuyer.

Disponible depuis le 16 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Sortie le 14 janvier 2021 sur PlayStation 5.

"Hitman III" : un nouvel opus plus sombre

Le tueur à gages génétiquement modifié est de retour pour commettre des assassinats commandités par ses patrons. Ce nouvel opus qui met en scène le tueur chauve est l'énième épisode d'une longue série. Hitman III est le dernier volet de la trilogie World of Assassination, qui était elle-même la sixième suite d'Hitman. À quelles nouveautés peut donc s'attendre le gamer ? Les développeurs ont annoncé que le jeu sera "beaucoup plus mature, sérieux et sombre" que les précédents épisodes de la trilogie. On espère aussi que de nouvelles façons d'éliminer des cibles seront ajoutées à la palette d'Hitman.

Sortie prévue le 20 janvier, disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.

"Stronghold Warlords" : à l'assaut de la Chine antique

La série du studio britannique Firefly connue comme le "Sim de château" revient avec Stronghold Warlords. Ce nouvel opus de la saga médiévale dans laquelle le joueur doit gérer le développement d'un château en s'adaptant au mieux aux éléments extérieurs comme les épidémies, les guerres menées par les seigneurs voisins, l'apparition d'une nouvelle religion... revient cette fois avec la Chine du IIIe siècle av. J.C. comme décor. Vos ennemis seront les Grands Khans ou les commandants Shōgun. Le studio Firefly promet une IA encore plus poussée avec la possibilité de donner des ordres à vos propres chefs de guerre qui mèneront votre bannière sur les champs de bataille. "Chaque Warlord sous votre commandement augmente vos prouesses stratégiques avec des avantages, des caractéristiques et des capacités évolutives uniques", promet l'éditeur sur son site web.

Sortie prévue le 26 janvier, disponible sur PC.

"The Medium" : une réalité parallèle

À l'origine de cette production, le studio Bloober Team promet à travers The Medium une aventure dans laquelle le joueur coexiste simultanément dans deux lieux différents pendant environ un tiers du jeu. Cette création d'horreur psychologique se vit dans la peau de Marianne, une médium qui enquête sur le meurtre d'un enfant. Une curiosité du jeu : l'un des personnages a les traits du visage de Marcin Dorocinski, qui joue le rôle du joueur d'échec soviétique Vasily Borgov dans la série à succès de Netflix Le Jeu de la Dame.

Disponible sur PC et Xbox Series, sortie le 28 janvier.

"Gods Will Fall" : l'effrayant royaume des dieux

C'est la nouvelle production d'Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament...). Ce jeu de donjon aux graphismes proches du style cartoon promet un vaste monde et une quête entre deux univers bien distincts : l'overworld (l'au-delà) où règne la paix et dans lequel le joueur peut respirer et les royaumes de dieux où des créatures effrayantes sèment la peur chez les hommes. Sur le papier, le scénario est simple : le règne sadique des dieux sur l'humanité dure depuis des millénaires. Le héros choisi par le joueur va devoir briser ce joug cruel. Les combats représentent une large part du jeu et Epic Games se félicite évidemment d'un gameplay attractif. "Avec un style de combat facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, un immense défi attend tous ceux qui osent s'aventurer", affirme l'éditeur.

Sortie le 29 janvier, disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

"Atelier Ryza 2" : un air de Miyazaki

L'héroïne Ryza a un petit air d'un personnage de Hayao Miyazaki : enfantine en apparence, courageuse et intelligente à l'intérieur. "Je viens de l'île de Kurken, une île ordinaire, d'une famille de fermiers tout aussi ordinaire... Mais je suis aussi une alchimiste. Un beau jour, il y a trois ans, la fille ordinaire que j'étais est partie à l'aventure", raconte Ryza dans le préambule de ce deuxième épisode de la série du studio japonais Gust Co. Ltd. Atelier Ryza 2 sort deux ans après le premier opus éponyme et se déroule dans ce monde virtuel trois ans après le début de l'histoire, comme le résume Nintendo sur son site : "Ryza, la seule de son groupe à être restée sur l'île, reçoit une lettre de son ami évoquant des ruines qui pourraient avoir un lien avec l'alchimie, ainsi qu'une mystérieuse demande impliquant une pierre brillante. Cela la pousse à quitter l'île pour se rendre dans la capitale, Ashra-am Baird". Les graphismes sont toujours très beaux et les développeurs du jeu promettent de nombreuses nouveautés.

Disponible sur Nintendo Switch, le 29 janvier.

"Fisti-Fluffs" : une vie de chat

On le sait depuis longtemps pour les côtoyer dans nos intérieurs, les chats peuvent être aussi vilains que mignons. C'est le topo de Fisti-Fluffs, le jeu de combats entre chats développé par Playfellow Studio. Ce party-game jouable jusqu'à quatre en écran partagé met aux prises des chats qui se donnent des coups de griffes grâce à des attaques variées et un environnement interactif dans lequel il est possible de s'emparer d'un pot de fleur ou d'un four micro-ondes pour taper sur la tête de son ennemi. Le petit plus : les chats sont personnalisables grâce à divers accessoires que l'on débloque progressivement. Un mode coopératif est également proposé. Seule incertitude : la date de sortie. L'éditeur Rogue Games a annoncé sur les réseaux sociaux, le 4 janvier, une sortie "prochaine", sans plus de précision. Le jeu est toujours annoncé au mois de janvier, mais il y aura peut-être du retard au royaume des chats.

Disponible en janvier sur Nintendo Switch.