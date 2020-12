"Cyberpunk", "Medal of Honor", "Hyrule Warriors"... on joue à quoi en décembre ?

Ils font désormais partie des incontournables sous le sapin de Noël. Les jeux vidéo devraient une nouvelle fois être très fortement plébiscités par les Français au moment de faire leurs cadeaux. Et dans cette période cruciale où les ventes peuvent être boostées (encore plus avec la sortie des consoles NextGen), chaque éditeur essaye de se démarquer en lançant des titres forts. Alors pour se repérer et être sûr de ne pas se tromper au moment de choisir son cadeau (ou d'écrire sa lettre au Père Noël), voici une sélection des opus qui devraient faire l'actualité du mois de décembre.

"Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau" : pour faire patienter les fans de la saga Zelda

C'est la grosse sortie Nintendo de cette fin d'année. Situé 100 ans avant les évènements du désormais culte Breath of the Wild, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est un jeu d'action qui ne fait pas dans la dentelle puisqu'il vous place au coeur des grandes guerres survenues lors de la chute du Royaume d’Hyrule. Link et Zelda, après un voyage dans le temps, doivent préparer l’arrivée du terrible Ganon pour le sceller définitivement avec l'aide des Quatre Prodiges.

Les combats s'enchaînent à un rythme effréné, entrecoupés par quelques jolies cinématiques en français, avec de vraies belles surprises à découvrir pour les fans de la saga. Un jeu généreux qui fera patienter avant le très attendu Breath of the Wild 2.

Disponible sur Switch

"World of Warcraft : Shadowlands" : à la découverte de l'au-delà

L’équilibre entre la vie et la mort est rompu. C’est à vous de le rétablir dans World of Warcraft : Shadowlands, la huitième extension de la franchise apparue en 2004. L’ancienne dirigeante de la Horde, Sylvanas Coursevent a ouvert le passage vers l’au-delà et plusieurs soldats de la communauté d’Azeroth ont été piégés dans les ténèbres. Un héros doit partir explorer cet autre monde. Ce héros, c’est vous.

Il vous faudra prêter allégeance à une des quatre congrégations de l’Ombreterre, dont chacune a pour but de guider les défunts. Toutes possèdent leur propre identité et des pouvoirs spécifiques dont l’aventurier pourra disposer afin de rétablir l’équilibre entre les mondes et venir à bout de son adversaire : le terrible Geôlier. De nombreuses autres missions attendent le joueur, parmi lesquelles la conquête de Tourment, la prison qui enferme pour l’éternité les âmes les plus corrompues. World of Warcraft : Shadowlands donnera donc satisfaction aux gamers les plus avides de quêtes mystiques.

Disponible sur PC.

"Empire of Sin" : développez votre empire du crime

Retour dans les années 1920, et plus précisément à l’époque de la prohibition dans Empire of Sin. Le joueur se glissera dans la peau d’un des 14 chefs de la mafia de Chicago, véritable plaque tournante du trafic d’alcool. Un titre entre réalité historique et fiction, qui mettra notamment en scène des figures criminelles comme Al Capone. En tant que parrain de clan, il vous faudra incorporer de nouveaux fidèles afin de bâtir un empire et terrasser vos ennemis.

Empire of Sin est un jeu de stratégie qui mettra alors en œuvre votre sens des négociations mais aussi votre soif de conquête. Tous les coups seront permis. Le gangster devra se montrer capable de gérer ses hôtels, bars et casinos clandestins comme un vrai chef d’entreprise. Le titre offrira également des moments de combats au tour par tour où il faudra réunir vos fidèles pour prendre le dessus sur les adversaires qui se mettront entre vous et la route de la notoriété.

Disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

"Chrono’s before the ashes" : le jeu n'a pas d'âge

La mort n’est pas une fin en soi. En tout cas dans Chrono’s before the ashes. Le protagoniste du jeu, un homme ou une femme, part dans une quête au sein d’un labyrinthe énigmatique pour sauver sa maison, menacée par un mal ancien. Sur son parcours, le héros devra venir à bout de créatures extraordinaires, résoudre les énigmes les plus complexes et terminer de redoutables puzzles. Plus il s’enfonce dans les profondeurs de ce labyrinthe, plus le personnage gagne en puissance et en force.

Et en cas de mort, l’aventure ne s’arrête pas. Le joueur est expulsé du labyrinthe et perd une année de sa vie. Ses capacités physiques sont moindres, mais son expérience et sa sagacité développées. À vous donc de défier le temps et d’apprendre à connaître parfaitement l’univers duquel vous aller devoir sortir. Un titre dans la veine de l’univers de Dark Souls avec des combats complexes et des quêtes longues à réussir. Pour les gamers les plus passionnés et patients donc.

Disponible sur Switch, PS4, Xbox One et PC.

"Haven" : puisqu'il faut sauver l'amour

L’amour trouve un nouveau refuge dans Haven. Le titre met en scène un couple, Yu et Kay qui a dû fuir sa planète d’origine pour pouvoir vivre sa passion. Les deux protagonistes doivent alors réaliser des missions d’exploration de leur nouveau monde et partir à la recherche de nourriture et de denrées pour pouvoir subsister. Bien évidemment, de telles escapades en terres inconnues engendrent des rencontres parfois dangereuses, et le joueur devra affronter des créatures étranges en combat, puis faire la paix avec elles avant de continuer à avancer.

Haven proposera également des temps de rupture, avec des véritables moments de couple entre disputes et complicité, durant lesquels le joueur pourra choisir lui-même certains dialogues. Des choix qui pourraient avoir des conséquences sur le déroulement du récit par la suite. L’opus proposera un mode coopération où deux joueurs pourront contrôler chacun un des membres du couple, dont le seul but au final est de rester ensemble. Alors, l’amour triomphera-t-il ?

Disponible le 3 décembre sur PC, PS4, Switch, PS5, Xbox One et Xbox Series.

"Immortals Fenyx Rising" : les dieux ont besoin d'aide

Avec Immortals Fenyx Rising, vous êtes le dernier espoir des dieux. Rien que ça. Dans ce titre puissant, le protagoniste, Fenyx, une demi-déesse ailée doit sauver les compagnons de Zeus (doublé par Lionnel Astier, le célèbre Léodagan de Kaamelott) et le Palais de l’Olympe. Pour cela, l’héroïne doit affronter des créatures mythiques dans des épreuves imposées, parmi lesquels Typhon, le titan le plus puissant de la mythologie grecque. Sur terre ou dans les airs, Fenyx profitera d’un équipement offert par les dieux eux-mêmes. Le tout dans un monde ouvert et composé de sept régions distinctes.

Une aventure qui devrait alors offrir des combats puissants et intenses, dans la veine d’Assassin’s Creed, le jeu étant développé par l’éditeur américain Ubisoft. Ce dernier prévoit par ailleurs de proposer chaque jour des quêtes différentes en parallèle de l’intrigue. La mythologie grecque est une histoire qui ne cesse de se réécrire. Avec Immortals Fenyx Rising, en voici un nouveau chapitre.

Disponible le 3 décembre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Switch.

"Cyberpunk 2077" : pour un plongeon dans un monde futuriste

Cyberpunk 2077 propose un saut dans le temps avec une trame qui se déroule, comme son nom l’indique, en 2077. Night City est une mégalopole californienne gangrenée par la pauvreté, les inégalités et la séduction. Les corporations corrompues ont succédé aux gouvernements et ont imposé leurs lois. La population, dépendante aux drogues et à la technologie, a quant à elle la possibilité de revivre les expériences et souvenir d’une autre personne grâce aux "braindances". Dans ce contexte, le protagoniste du jeu, V, est un mercenaire qui recherche l'implant qui donnerait accès à la vie éternelle. Une découverte qui pourrait lui permettre de concrétiser sa soif d’ascension vers les sommets.

Cette sortie phare du 10 décembre est l'aboutissement d’un travail de huit ans. Les éditeurs de Cyberpunk 2077 ont lancé le projet en 2012, avec comme source d’inspiration un jeu de rôle des années 1980, Cyberpunk 2020. Des emblèmes de la science-fiction et de la pop-culture comme Blade Runner et les romans de William Gibson ont également influencé les créateurs du jeu.

Disponible le 10 décembre sur PS5, PS4, PC, Xbox One et Xbox Series.

"Medal of Honor : Above and Beyond" : pour libérer l'Europe du joug nazi

Participez à la Seconde Guerre mondiale et contribuez à libérer le Vieux Continent dans Medal of Honor : Above and Beyond. Le joueur incarnera dans ce titre un membre de l’Office of Strategic Services (OSS), l’agence américaine de renseignement entre 1942 et 1945, et revivra plusieurs évènements historiques à travers une Europe déchirée. Que ce soit dans les airs et sur les mers, vous aurez pour mission de vaincre vos ennemis nazis et d’accompagner la Résistance française dans son action. Le protagoniste principal du jeu mènera alors une campagne solo en trois actes.

Et pour une expérience totalement immersive, le titre ne proposera aucune scène cinématique. Le joueur aura toujours le contrôle sur l’histoire et son déroulement. À noter que les éditeurs, qui ont travaillé quatre ans sur le jeu, ont également développé un mode multijoueur. De quoi libérer l’Europe du joug nazi entre amis.

Disponible le 11 décembre sur PC.

"MXGP2020" : pour les amateurs de sensations fortes

Votre canapé se transformera une selle grâce à MXGP2020. Le jeu officiel du championnat du monde de motocross vous propose de revivre la saison 2020 en affrontant les 68 pilotes des catégories MXGP et MX2 sur 19 circuits aux tracés complexes et exigeants. Le titre offrira cette année plusieurs fonctionnalités. Un mode carrière qui permettra au joueur de devenir champion du monde 2020 en lieux et places de Tim Gasjer et Tom Vialle. Les architectes en herbe pourront également éditer leurs propres circuits en montagne et colline. De quoi pouvoir affronter ensuite ses amis à travers la fonction "coop".

Pour les chanceux propriétaires de la PlayStation 5, le jeu promet des sensations fortes à travers l’exploitation du potentiel de la DualSense. La manette devrait ainsi renforcer l’impression de piloter véritablement une motocross à travers ses effets sonores et nombreuses gammes de vibration. Il faudra bien se cramponner pour jouer à MXGP2020.

Disponible le 16 décembre sur PS4, PS5, PC et Xbox One

Mais aussi...

En cette fin d'année 2020, vos jeux préférés déjà édités cette année ressortiront sur consoles NextGen ce mois-ci. FIFA 21 sera par exemple disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series dès le 4 décembre prochain. Destiny 2 connaîtra quant à lui sa version nouvelle génération le 8 décembre. De quoi encore plus ouvrir votre champs des possibilités pour faire des heureux au moment des fêtes.

Et pour faire le grand écart avec les nouvelles consoles et leur puissance inédite, les plus nostalgiques se laisseront assurément tenter par la réédition de la Game & Watch des années 80, version Super Mario Bros. Le premier Mario de la Nes et sa suite japonaise The Lost Levels ont été adaptés à cette mini console très fidèle au modèle initial. Le premier jeu, Ball, qui consiste à faire jongler le personnage (Mario dans cette version) est également inclus. Un bel objet de collection pour les fans de rétrograming.