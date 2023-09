"Il n'est pas question d'arrêter d’échanger avec les artistes et les lieux culturels" du Niger, Mali et Burkina Faso, clarifie la ministre de la Culture

Le monde de la culture se disait inquiet, après une directive demandant la suspension de tout projet de coopération avec les ressortissants de ces trois pays.

Temps de lecture : 1 min

Opération déminage pour Rima Abdul Malak. Alors que le monde culturel protestait après une directive de l’administration demandant la suspension de toute collaboration avec des artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso, la ministre de la Culture assure qu'il n'est "pas question d'arrêter d'échanger avec les artistes" de ces trois pays. La France ne pratique "ni boycott", "ni représailles" à leur égard, a-t-elle assuré sur RTL, vendredi 15 septembre.

Elle évoque une "confusion". La France ayant réduit ses équipes sur place "pour des raisons de sécurité", "nous n'avons aujourd'hui pas de service de visa en fonctionnement dans ces pays". Il est aujourd'hui "matériellement" impossible de "délivrer des visas pour venir en France".

Seuls les "nouveaux projets de coopération qui démarreraient maintenant et demanderaient des visas, ou d’envoyer des Français" au Burkina Faso, au Mali, au Niger, sont concernés par la demande de suspension, Mais tous ceux "qui ont déjà des visas et qui ont des tournées ou des spectacles prévus (...) vont pouvoir venir comme prévu".

Dans un communiqué publié jeudi, le Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) et ses homologues l'Aac, l'Accn, l'A-CDCN, l'ACDN et l'ASN avaient vivement réagi au message qu'ils assurent avoir reçu mercredi "en provenance des DRAC", les directions régionales de la culture, et "rédigé sur instruction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères". "Ce message au ton comminatoire demande à nos adhérents de +suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute coopération avec les pays suivants : Mali, Niger, Burkina Faso", écrivaient les syndicats dans leur communiqué.