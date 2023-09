De la fête foraine au festival musical sur fonds de débats politiques, la Fête de l’Huma a bien changé

La 88e édition de la Fête de l'Humanité a lieu ce week-end au Plessis-Pâté dans l'Essonne. Au programme : plus de 70 concerts mais aussi des conférences, des débats et du spectacle vivant.

Temps de lecture : 2 min

L'histoire de la "Fête de l'Huma" commence en 1930. C'est une idée de Marcel Cachin, alors directeur du journal L'Humanité, qui veut créer un événement qui soutienne le quotidien communiste. La toute première édition a lieu très exactement le 7 septembre 1930 à Bezons, dans le Val-d'Oise. À l'époque, c'est plus une fête foraine qu'un festival, avec des stands, des loteries, une fanfare et quelques spectacles. Et quand même, bien sûr, quelques discours politiques.

>> Quand la Fête de l'Humanité servait la puissance du Parti communiste

Au cours de la décennie, la Fête accorde une place de plus en plus importante à la culture. En 1938, elle accueille même un concert de la grande star de l'époque : Charles Trénet. Mais c'est en 1945, au sortir de la seconde guerre mondiale que la Fête, alors installée au bois de Vincennes, connaît son année la plus faste. Cette année-là, l'événement bat un record de fréquentation : un million de personnes.

Dans les années 1970, la Fête de l'humanité s'ouvre à d'autres partis politiques. C'est le début des grands débats organisés entre personnalités de gauche, communistes, socialistes et radicaux. Mais les années 1970 sont aussi une décennie musicale pour la Fête. À l'affiche de l'édition 1972, par exemple, il y avait Miriam Makeba, Michel Legrand et... les Who !

Deux ans auparavant, en 1970, ce sont les Pink Floyd qui avaient joué à l'Huma. Et plus récemment Patti Smith ou Iggy Pop en 2012 et 2017. Mais l'événement conserve sa dimension militante. Dans les années 1980, il promeut la libération d'Angela Davis et Nelson Mandela.

En 1999, un tournant : L'Humanité n'est plus le journal du PCF

En 1999, tournant dans l'histoire de la Fête de l'Humanité. L'Humanité n'est plus le journal officiel du Parti communiste même si le quotidien reste très lié au PCF. La Fête de l'Huma se veut donc désormais un rendez-vous pour tous les militants de gauche, mais aussi les ONG, associations et syndicats. 1999, c'est aussi l'année où la Fête s'installe au parc Georges-Valbon de La Courneuve. Le parc est désormais occupé par le village de la presse des JO-2024.

Fini donc la Seine-Saint-Denis et bonjour l'Essonne. Après un demi-siècle ans dans le 93, la Fête de l'Humanité a lancé l’an dernier, sa première édition dans le 91, sur la Base 217, une ancienne base aérienne à cheval sur Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté, à 35 kilomètres au sud de Paris. Une édition qui avait accueilli quelque 450 000 festivaliers. Plus de 400 000 sont attendus de vendredi à dimanche.