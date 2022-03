En Charente, une téléconsultation en anesthésie avant l'opération

En Charente, cette patiente qui va bientôt se faire opérer n'a pas eu besoin de se déplacer jusqu'au centre hospitalier d'Angoulême pour son rendez-vous en anesthésie. C'est depuis l'hôpital de Ruffec qu'elle a, avant l'intervention, rencontré le médecin anesthésiste par téléconsultation.

Une infirmière a été spécialement formée pour cette nouvelle pratique. C'est elle qui reçoit les patients Et pour l'anesthésiste, la qualité de l'entretien par téléconsultation n'est pas altérée. En cas de doute, le médecin n'hésite pas à faire déplacer le patient jusqu'au centre hospitalier d'Angoulême.

Quand on a parfois un petit détail qui nous manque on va dire non, on annule la téléconsultation.