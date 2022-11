Restauration : Nadia Sammut fait une cuisine sans gluten d’exception

Le portrait du vendredi 11 novembre du 20 Heures est celui d’une cheffe d’exception. Étoilée, Nadia Sammut fait de la cuisine sans gluten.

Au sud du Luberon, on trouve une auberge, un potager et une cheffe étoilée. "J’ai été longtemps coupée de la cuisine et de l’alimentation. Pour moi, tout ce qu’on mange traditionnellement, je ne pouvais pas en manger", explique Nadia Sammut, une étoile au Michelin. Pendant longtemps, elle a ignoré avoir une intolérance grave au gluten. "Le gluten, il y en a partout. (…) ça me fait mal à crever", déplore-t-elle.

Une étoile au Michelin en 2017

Afin de contourner l’omniprésence du gluten dans l’alimentation, la cuisine de la cheffe étoilée est un défi de chaque jour. "Là, je vais travailler une farine de riz et de sarrasin ensemble", explique-t-elle, à l’heure de mettre la main à la pâte. Pour elle, il faut tout réinventer, à commencer par le pain. Avec son compagnon, elle a fait de son auberge un lieu d’exception. Sa cuisine sans gluten ni lactose a valu à Nadia Sammut une étoile au Michelin en 2017, une première au monde.