Ariège : des ateliers pour consommer mieux et moins cher

Le 13 Heures de France 2 a suivi plusieurs familles qui se sont lancées le défi de faire des économies et prendre soin de la planète, grâce à une alimentation plus vertueuse.

Cuisiner un repas bio avec des produits locaux et pas chers, c’est le défi relevé par ces familles ariégoises. Le temps d’un atelier, elles viennent découvrir de nouvelles recettes à la fois gourmandes et économiques. "Quand on nous dit le bio c’est cher. Je dis non, si on se met à cuisiner et qu’on part sur des produits bruts", estime l’animatrice. Au menu : lentilles, pois cassés, pois chiches, des légumineuses qui méritent d’être redécouvertes.

Consommer plus de produits bio sans dépenser plus

Il ne s’agit pas de devenir végétarien, mais de trouver le moyen de consommer plus de produits bio sans dépenser plus. "L’alternative végétale bio locale c’est intéressant comme ça on fait des économies et le jour où on a envie de manger un morceau de viande, on a économisé pour s’acheter un bon morceau", explique l’organisatrice des défis foyers à l’alimentation positive en Ariège, Constance Malard. Cette initiative s’inscrit dans les défis foyers à alimentation positive, porté par un réseau d’agriculteurs bio.