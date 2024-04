La production mondiale de vin a chuté de 10% en 2023 et atteint son plus bas niveau depuis 1961

Un record inégalé depuis 1961. La production mondiale de vin a baissé de 10% en 2023, avec 237 millions d'hectolitres produits sur l'année, a annoncé l'Organisation internationale du vin (OIV) dans un communiqué (Document PDF). Cette dégringolade est la conséquence directe de "conditions environnementales extrêmes", selon le directeur de l'OIV, John Barker. Les vignes ont souffert des sécheresses, des vagues de chaleur, des incendies, du gel précoce ou des pluies favorisant inondations et maladies.

Les vignerons du monde entier ont produit 237 hectolitres, soit leur plus faible vendange depuis soixante ans. La récolte a particulièrement souffert en Italie (-23% à 38 millions d'hectolitres) et en Espagne (-21% à 28 millions d'hectolitres), alors qu'elle a légèrement progressé en France (+4% à 48 millions d'hectolitres). L'Hexagone demeure ainsi de loin le premier producteur de vin au monde devant l'Italie (38 millions) et l'Espagne (28 millions).

La consommation dégringole aussi, atteignant son plus bas niveau depuis 1996

Du côté des buveurs, la consommation a reculé l'an dernier de 3%, avec 221 millions d'hectolitres consommés par an, soit le plus bas niveau atteint depuis 1996. Ce record est notamment attribué à l'inflation, qui a augmenté les coûts de production et les prix de la bouteille de vin. Hormis un sursaut en 2021 imputé à la levée des principales restrictions liées au Covid, la tendance demeure à la baisse depuis 2018. Les Portugais, les Français et les Italiens sont, par habitant, les plus gros consommateurs.

La surface consacrée à des vignes, pour la production de vin ou de raisins de table, a pour sa part reculé pour la troisième année consécutive, de 0,5% en 2023 à 7,2 millions d'hectares. En France, où le gouvernement a subventionné des programmes de distillation et d'arrachage pour faire face à de la surproduction dans certaines régions, elle a baissé de 0,4%. La surface a en revanché augmenté de 3% en Inde, qui fait son entrée dans le top 10 des plus grands vignobles au monde.