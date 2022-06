Gastronomie : rencontre avec Caroline Maya, la Française sacrée championne du monde de pizza

Il flotte dans un quartier pavillonnaire de Saint-Priest (Rhône) un parfum d'Italie. La Pizza du Puit Vieux est cachée dans le jardin d'une arrière-cour. "C'est toute la philosophie de chez nous, c'est la pizza au fond de la cour", confie Caroline Maya. Elle a décroché, en duo avec un autre chef, le titre de championne du monde de pizza, avec une version gastronomique composée d'homard, Saint-Jacques et tuiles à l'encre de seiche.

"La pizza, ce n'est pas que de la pizza"

Elle a vaincu les rois de la pizza sur leur propre terre, à Parme (Italie). Sa pizzeria a été créée il y a 35 ans. "La pizza, ce n'est pas que de la pizza. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est nos racines", dit-elle. Sa famille est originaire d'un petit village situé entre Rome (Italie) et Naples (Italie). La cuisine de Caroline Maya est méticuleuse : elle calcule précisément l'humidité et la température de la pâte. Elle a découvert le métier auprès de son père, et a repris le restaurant il y a cinq ans. Elle propose une cinquantaine de pizza sur sa carte, pour un prix moyen de 11 euros.