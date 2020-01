Wakaliwood : petits moyens, supers productions en Ouganda

L'histoire retiendra que c'est ici qu'est né un cinéma d'un genre nouveau : Wakaliwood, inspiré du nom d'un bidonville de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Un Hollywood artisanal. Des films déjantés fabriqués avec trois fois rien. Les tournages se déroulent dans l'arrière-cour d'Isaac Nabwana, l'unique réalisateur et créateur de Wakaliwood. Tous les ustensiles sont récupérés. Un film ne coûte pas plus de 200 €.

Une cinquantaine de films en moins de 15 ans

Les ingrédients sont bien connus : du kung-fu, des cascades, des armes et beaucoup de rires. "Pour moi, la violence est un langage, un langage que tout le monde comprend. Moi, j'appelle cela comédie-action, parce que cela reste toujours une comédie, on rigole, c'est pour se divertir", explique le réalisateur. Les techniciens et les acteurs ne gagnent pas suffisamment pour vivre de leur passion, mais ils y trouvent leur compte. "J'adore, parce qu'il y a de l'action, et que, dans ce film, je suis le plus fort de tous les gangsters", se réjouit Appolo Asiimwhe. En moins de 15 ans, Isaac Nabwana a déjà réalisé une cinquantaine de films.

