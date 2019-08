Tunisie : à la découverte du désert cinématographique de Nefta

Partir à la découverte du Sahara tunisien revient à ouvrir un livre d'aventures. Suivre la trace des plus grands héros de cinéma, se plonger dans un infini, peuplé de mystères. À quelques heures de route surgit une étrange cité intergalactique : Tatooine, point de départ de la saga Star Wars. Deux volets de la série y ont été tournés en 1976 et 2000. Des décors que les touristes peuvent visiter. "Dark Vador, Chewbacca, les jeunes padawans. On a l'impression que les vaisseaux vont atterrir", détaille Youssouph Kindely, fan de la saga. Dans le film, le personnage de Luc Skywalker a grandi dans ce désert tunisien. Sous les charpentes de bois, le mythe reste intact.

Un joyau menacé

"Un vaste programme de rénovation et de réhabilitation du site est actuellement en cours, car les décors de Star Wars sont menacés à la fois par l'usure du temps et aussi par l'ensevelissement par le sable", détaille Stéphanie Perez, envoyée spéciale à Nefta.

Le JT

Les autres sujets du JT