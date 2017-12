"C'est un régal" : à la sortie du Grand Rex, des fans de Star Wars convaincus par le nouvel opus de la saga

Le très attendu huitième épisode de la saga Star Wars est sorti en salle mercredi 13 décembre. Cet opus, produit par Disney qui a racheté la franchise à partir de l'épisode VII (Le Réveil de la Force), était guetté par les millions de fans de La Guerre des étoiles. Une séance spéciale était programmée mercredi matin au Grand Rex, à Paris. Au total, 900 spectateurs se sont réunis pour voir Les Derniers Jedi. Parmi eux, des fans conquis par le film.

Un opus bien ancré dans son époque...

Oreilles décollées, pointues et toutes vertes : Marithé a de faux airs d'un certain maître Yoda. "Cousine de Yoda je suis, 780 ans j'ai, que la Force soit avec vous", imite la sexagénaire. La cousine du célèbre mentor des Jedi a passé un très bon moment dans la salle obscure du Grand Rex.

Je n'ai pas vu le temps passer. On est toujours dans l'action et le bien triomphe toujours du mal Marithé, fan de Star Wars à franceinfo

Vahé, lui, a choisi le déguisement de Chewbacca. Il est ravi et surtout soulagé. "On avait beaucoup d'attentes quant au deuxième volet de cette nouvelle saga et il y a des choses qui se confirment. Il y a de nombreux aspects de cette saga, qui est fantastique, qui est sans limites : des côtés des Jedi, des façons de se battre qu'on n'avait pas vus", se réjouit le jeune homme dans son déguisement de grosse bête velue. "Grâce à toutes ces nouvelles technologique qui permettent aux cinéastes d'aujourd'hui de faire tout ça, franchement c'est un régal", conclut-il.

... qui n'oublie pas les fans de la première heure

Dans son costume, Vahé enchaîne les selfies, notamment avec Mathias qui sort son smartphone. Ce jeune Parisien est lui aussi conquis par cet épisode VIII. Il salue les hommages au premier film présents dans le film. "Il y a eu quelques scènes qui étaient faites exprès pour les fans de la première trilogie, j'ai vraiment apprécié." Mathias cite notamment "l'hologramme de la princesse Leia" qui s'invite à un moment donné.

J'ai pas mal apprécié parce que ce sont des clins d'oeil sympas pour les fans Mathias, jeune Parisien fan de Star Wars à franceinfo

D'autres célèbres personnages de la saga ont fait une apparition très remarquée et saluée à chaque fois par un tonnerre d'applaudissements. Mais la surprise, on ne gâchera pas.