"Je l'attends avec force" : l'impatience de Dark Alain avant la sortie du nouvel épisode de Star Wars

Après une avant-première le 9 décembre à Los Angeles, Star Wars est de retour dans les salles de cinéma françaises mercredi 12 décembre. La sortie de l'épisode VIII, baptisé Les derniers Jedi est très attendue par des millions de fans, dont Dark Alain, 58 ans, fou du personnage de Dark Vador.

"Dark Alain", de son vrai nom Alain Musset, est géographe, spécialiste de l’Amérique latine, mais surtout un grand grand fan de "La Guerre des étoiles". (MATTHIEU GORISSE-MONDOLONI / RADIO FRANCE)

Son vrai nom, c’est Alain Musset. Il est géographe, spécialiste de l’Amérique latine, et surtout grand fan de Star Wars, la découverte de sa vie lorsqu'il était en poste au Mexique, en 1985.

Le film m’a intéressé. Et est arrivée cette scène hallucinante où le méchant, tout noir, va presque tuer le gentil qui lutte pour le bien. Il lui dit : 'non, je suis ton père'. C’est génial, ça remplit la maison et ça remplit aussi une partie de ma vie.