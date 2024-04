"Frères" : Mathieu Kassovitz et Yvan Attal dans une incroyable histoire de fraternité scellée au fond d'une forêt

Après Baby Phone (2017), une comédie légère, le réalisateur Olivier Casas signe un second long-métrage sous le signe du drame. Frères, inspiré d'une histoire vraie, revient sur l'incroyable destin de deux frères marqués par un séjour de plusieurs années dans la forêt quand ils étaient enfants. Le film retranscrit avec fidélité ce destin hors normes et l'amour sans limites qui lie les deux garçons, mais malgré une histoire inouïe et un casting de luxe, Frères, en salles le 24 avril, s'enferre dans le pathos et la lourdeur.

Michel, un architecte accompli, quitte femme et enfants du jour au lendemain et s'embarque pour le Grand Nord canadien pour retrouver son frère Patrice, porté disparu depuis quelques jours. Les deux frères sont liés par un secret qu'ils n'ont jamais partagé avec personne, pas même avec leurs proches.

Été 1948, Michel et Patrice, 5 et 7 ans, abandonnés par leur mère, sont recueillis dans une famille bourgeoise, à la campagne. Ils sont dégourdis, et inséparables. Un accident dans la maison les oblige à fuir. Les deux garçons se réfugient alors dans la forêt.

Effrayés par l'idée d'être arrêtés par la police, les deux enfants restent cachés. Cueillette, chasse, pêche, construction d'abris… Les deux garçons s'acclimatent, et prennent peu à peu racine dans ce milieu rude, dans lequel ils partagent aussi des moments de joie pure, en symbiose avec la nature. Mais un jour, pendant un hiver très rigoureux, Patrice quitte le campement pour aller chercher de quoi soigner Michel, souffrant, et disparaît durant plusieurs jours…

"On a commencé par le meilleur"

Le scénario navigue entre les deux temporalités, celle de l'enfance exceptionnelle des deux personnages, et aujourd'hui, le passé éclairant le présent. Ce nouveau film d'Olivier Casas aborde la question passionnante de l'enfant sauvage. Ici dans une configuration particulière d'un enfant qui n'est pas seul, comme le Victor de L'Enfant sauvage de François Truffaut, mais de deux frères qui sont coupés du monde "civilisé" et des autres humains, se serrant les coudes pour survivre sans aide dans un milieu naturel et sauvage.

"On a commencé par la fin. On a commencé par le meilleur", dit Patrice à son frère. "Pour que tu vives, il faut que je m'en aille", ajoutera-t-il plus tard. Comment vit-on après avoir fait une telle expérience ? Peut-on vivre sans l'autre, surmonter les séquelles, la culpabilité, mais aussi renoncer à une forme d'animalité et au paradis perdu que constitue cette vie lumineuse et libre, au contact de la nature ? "Je cours après quelque chose qui ne reviendra pas", constate Patrice.

"Frères" d'Olivier Casas, sortie le 24 avril 2024. (ADNP TRAVELING ANGEL FILMS ZINC 2024)

Le film multiplie les scènes évoquant ce paradis perdu, avec un soin particulier dans la mise en scène de la nature, de sa beauté, de ses lumières, de ses sons, sans éluder dans d'autres la brutalité et la dureté de cette vie dans la forêt, notamment pendant l'hiver.

S'il aborde très largement cette vie dans la nature, et l'"ensauvagement" des enfants, Frères est aussi et surtout un film sur l'amour fraternel, ici renforcé par l'expérience exceptionnelle partagée par Michel et Patrice. Cette dimension fusionnelle est particulièrement incarnée au présent, par Mathieu Kassovitz et Yvan Attal, qui portent en eux cette histoire qui les a forgés, et ce ciment indéfectible qui les lie et a marqué à jamais leurs existences, jusqu'à l'entraver.

C'est d'ailleurs avec cette dimension de l'histoire, dans laquelle les deux frères tentent de rejouer une dernière fois la partition d'une vie à deux dans une nature sauvage, que le réalisateur, grâce à une mise en scène plus sobre et surtout, grâce au duo Kassovitz/Attal, trouve une vraie justesse, une vraie émotion, tandis qu'ailleurs, il se perd souvent dans les redites et le pathos, la lourdeur d'une voix off omniprésente, et une musique envahissante.

Affiche de "Frères" d'Olivier Casas, sortie le 24 avril 2024. (ZINC FILMS)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Olivier Casas

Acteurs : Mathieu Kassovitz, Yvan Attal

Pays : France

Durée : 1h43

Sortie : 24 avril 2024

Distributeur : Zinc Films

Synopsis : L'histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s'enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant sept années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver. Mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l'autre bout du monde.