"Il n'y a personne qui va vous dire quelque chose" : Michel de Robert raconte son enfance passée au fond d'une forêt avec son frère

Frères, c'est un des films qui sort mercredi 24 avril sur grand écran, c'est surtout l'histoire vraie de deux enfants de l'après-Guerre mondiale. Deux demi-frères : Michel et Patrice, 5 et 7 ans, abandonnés par leurs parents et qui vont vivre pendant sept années livrés à eux-mêmes dans une forêt de Charente-Maritime. Histoire d'un abandon, d'une survie, mais surtout d'une relation unique qui se crée entre eux. Michel de Robert, le frère survivant, approche aujourd'hui les 80 ans et a accepté de raconter cette histoire à franceinfo.

Durant ces sept années, ils ont volé des poules, chassé des lapins, cueilli des fruits sauvages, construit trois cabanes en tout. Mais finalement, ces sept années passées dans la forêt, abandonnés de tous, et cette très rude école de la vie laissent aujourd'hui à Michel des souvenirs plutôt heureux.

"Les ronces et les branches qui font 2,50 m de long, vous enlevez les épines, vous torsadez la liane, vous faites des cordes. Ça vous donne des mûres à manger. Les pousses de ronces au printemps, c'est comme des asperges. Si vous ne pouvez pas aller à la rivière, vous grimpez dans les arbres, vous avez des frondes, vous pouvez tirer, vous pouvez courir dans les champs où il n'y a personne qui va vous dire quelque chose, mais c'est génial", se souvient Michel.

Amour inconditionnel

Mais cette vie ne s'est pas faite sans difficultés. "En contrepartie, dans les années 50, les hivers sont beaucoup plus froids qu'aujourd'hui. Vous vous endormez l'un dans l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de se donner la chaleur à l'un et à l'autre. Vous n'avez pas l'impression de lui dire 'serre-moi pour que je te réchauffe', c'est plus important que ça. C'est : 'je te serre contre moi pour que tu vives'", témoigne Michel.

Après sept ans dans la forêt, les deux enfants ont été récupérés par leur mère, mais envoyés aussitôt dans une famille d'accueil qui les a séparés. Sans doute la pire de toutes les épreuves. Chacun suit sa route. Michel devient architecte, Patrice médecin. Mais l'aîné, qui ne parvient pas à surmonter son mal-être, finira par se donner la mort, malgré le soutien du cadet. "L'amour qu'on a développé petits et cette fratrie...", entame Michel.

"Il faut comprendre que pour le sauver, j'aurais absolument tout quitté. Tout. Je serais parti au bout du monde." Michel de Robert à franceinfo

Mais "quand Patrice s'est tué, j'ai pas supporté, confie-t-il. J'ai eu un moment extrêmement difficile. L'ambivalence de savoir 'tu restes ou tu pars ?', 'tu vas le rejoindre ou tu restes ici ?' J'avais un fils, je suis resté", raconte-t-il.

Mais son frère n'est pas complètement parti. "Tous les ans, je pars dix jours dans le désert et je passe dix jours tout seul. Mais pendant ces dix jours tout seul, je suis avec lui", confesse Michel de Robert.