"En même temps", de Kerven et Delépine, pamphlet politiquement incorrect, surréaliste et hilarant

Prolifique mais inégal au cinéma, le duo de Groland, Kerven et Delépine, auteur de "Mammuth", remporte les suffrages avec Vincent Macaigne et Jonathan Cohen, à l'affiche de "En même temps".

Dixième long métrage de Gustave Kerven et Benoît Delépine, En même temps, qui reprend le credo d’Emmanuel Macron, sort sur les écrans mercredi 6 avril, quatre jours avant le premier tour de la présidentielle. Un bon timing qui sert une "provoc" dont la tonalité très belge renoue avec l’absurde et le surréalisme du pays de Magritte.

Merci Hara-Kiri !

Un maire de droite et son opposant écologique s’affrontent sur le vote de la transformation d’une forêt primaire en parc de loisirs. Ils se rencontrent lors d’un dîner, où le premier saoule son adversaire et l’invite dans un bar à hôtesses où une infiltrée féministe les colle littéralement l’un à l’autre avec un produit dont ils ne réussissent pas à se défaire. Commence une longue nuit, l’un fixé derrière l’autre, en quête d’une solution pour se séparer de cette situation "inconfortable".

Sur une intrigue improbable, Kerven et Delépine concoctent un petit bijou dans la tradition "bête et méchante" de Hara-Kiri, le magazine satirique mythique des années 70. Un humour où l’on retrouve également un regard belge très en vogue en France et rafraîchissant, qui permet un recul pertinent sur nous-mêmes. De toute façon, que ces maires soient belges, français ou d’ailleurs importe guère. Vincent Macaigne et Jonathan Cohen se révèlent sur la même longueur d’ondes dans une odyssée jusqu’au bout de la nuit décalée et irrésistible.

Humour décapant

Jonathan Cohen en maire de droite décomplexé dans En même temps, se confirme de film en film comme l’acteur de comédie majeur du cinéma français, dans la désinvolture et la justesse dont il fait preuve : Terrible jungle, Tout simplement noir, Enorme… Vincent Macaigne est plus éclectique, puisqu’il passe avec aisance d’une comédie déjantée, comme Chien, au drame dans Médecin de nuit, pour lequel il a été nommé aux César. Le duo est aux petits oignons.

D’aucuns trouveront la situation vulgaire, mais n’est-ce pas le propre de la satire de faire le choix de la trivialité pour grossir le trait, et l’humour n’est-il pas le résultat de toute les transgressions, alors qu’on le muselle de plus en plus dans le politiquement correct ? On peut compter sur Gustave Kerven et Benoît Delépine pour ne pas rester dans les clous et pour nous chahuter avec bonheur. Un parcours épique, même s’il est un peu long, ubuesque et abracadabrantesque. Que du plaisir. L'affiche de "En même temps" de Gustave Kerven et Benoît Delépine (2022). (AD VITAM)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateurs : Gustave Kerven et Benoît Delépine

Acteurs : Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair, Yolande Moreau

Pays : France

Durée : 1h48

Sortie : 6 avril 2022

Distributeur : Ad Vitam



Synopsis : A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.