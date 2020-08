"Enorme" : Jonathan Cohen fait un enfant dans le dos à Marina Foïs dans une comédie hilarante

Coutumière de la comédie et de la romance, Sophie Letourneur a aussi un regard aigu sur notre époque, ce que confirme son nouveau film très réjouissant.

Révélée avec La vie au ranch (2010), Sophie Letourneur retrouve l’inspiration dans son nouveau film Enorme qui sort mercredi 2 septembre. Marina Foïs y interprète une femme indépendante, à laquelle le mari fait un enfant sans son consentement. Il est interprété par Jonathan Coen, dont on vient de voir l’immense pouvoir comique dans le récent Terrible jungle. Irrésistible.

La comédie de la rentrée

Pianiste réclamée sur toutes les scènes internationales, Claire est secondée par Frédéric, son mari manager. A 40 ans, il se découvre un besoin de paternité irrépressible, face à une épouse obsédée par sa carrière. Il conçoit le plan de lui faire un enfant à son insu, et plonge corps et âme dans une maternité à laquelle Claire n’est pas préparée…

Frédéric a plus l’instinct maternel que sa femme. Cette inversion des rôles est au coeur d’Enorme. Le drame que peut constituer l’arrivée d’un enfant non désiré est détourné par un comique de situation relevé de dialogues savoureux. Les personnages bien dessinés, interprétés par des comédiens au diapason, peaufine la comédie incontournable de la rentrée.

FRANCE 3

Couvade

En même temps, Sophie Letourneur choisit une mise en image documentaire, et donne des seconds rôles à des interprètes non professionnels.On y voit de véritables professionnels de santé, la gynécologue de Claire a suivi les deux grossesses de la réalisatrice, et la véritable mère de Jonathan Coen joue la maman de Frédéric, filmée dans son propre appartement. Enorme propulse des personnages loufoques dans un cadre hyperréaliste, provoquant ainsi un rire à la puissance deux.

Jonathan Cohen dans "Enorme" de Sophie Letourneur. (Copyright AVENUE B PRODUCTIONS/VITO FILMS) Claire dont le ventre gonfle de façon disproportionnée, est accompagnée d’un Frédéric qui fait une "couvade" (il grossit comme sa femme enceinte), phénomène très fréquent selon les statistiques. Tout est double ici. Le couple est d’une drôlerie phénoménale, avec des dialogues qui resteront culte, au même titre que ceux des Bronzés. La longue scène d’accouchement finale a demandé un gros travail de préparation et le tournage de quinze naissances. Elle reflète le talent de Sophie Letourneur qui croise un réalisme minutieux et une fantaisie à toute épreuve. Enaurme ! L'affiche de "Enorme" de Sophie Letourneur. (Memento Films Distribution)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Sophie Letourneur

Acteurs : Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou, Alaya Cousteau, Victor Uzzan

Pays : France

Durée : 1h41

Sortie : 2 septembre 2020

Distributeur : Memento Films Distribution

Synopsis : Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.