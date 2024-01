"Captives" : Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Marina Foïs, Carole Bouquet et Yolande Moreau dans un nouveau "bal des folles" de la Salpêtrière

Le film d'Arnaud des Pallières est une plongée dans l'asile de la Pitié-Salpêtrière au XIXe siècle, où l'on internait, souvent sous contrainte et parfois pour la vie entière, les femmes jugées "folles", les prostituées, ou encore les rebelles et les fortes têtes.

Trois ans après l'excellente adaptation de Mélanie Laurent du roman Le Bal des folles de Victoria Mas, toujours disponible sur Amazon Prime, nous voici replongés dans le calvaire des femmes enfermées au XIXe siècle dans les services psychiatriques de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Captives, réalisé par Arnaud des Pallières, cette fois sur un scénario original, est à voir dans les salles à partir du 24 janvier.

Fanni, une jeune femme bourgeoise, abandonne mari et enfants pour se laisser volontairement enfermer entre les murs de la Pitié-Salpêtrière. Elle cherche sa mère, qu'elle pense avoir été internée là, il y a plusieurs années. La jeune femme découvre avec stupéfaction la violence dont sont victimes les femmes enfermées dans cet asile, soit parce qu'elles souffrent de troubles psychiatriques, de handicaps, de maladies nerveuses, soit saines d'esprit, mais emprisonnées sous la contrainte par un mari ou une famille qui souhaite s'en débarrasser.

La jeune femme subit le même traitement que ses congénères, tout en se lançant dans son enquête. Une démarche qui n'améliore pas ses conditions de vie à l'asile. Elle tisse peu à peu des liens avec certaines d'entre elles et compte bien sortir de là quand elle aura retrouvé sa mère. Mais tandis que le bal annuel se prépare, elle se retrouve prise au piège d'un univers carcéral dont il est bien difficile de s'échapper…

Hors du monde

En projet avant la sortie du livre de Victoria Mas, Captives est construit comme un thriller, avec une intrigue autour de la recherche par Fanni de sa mère. Ce parti pris nous tient en haleine pendant la première partie du film, dont la réalisation, avec de nombreux plans serrés sur les visages, filmés presque comme des paysages dans une lumière souvent crue, des mouvements de caméra qui donnent l'impression d'images volées, traduit bien l'atmosphère étouffante et la violence des lieux.

Le personnage principal nous offre un regard en surplomb sur cet univers carcéral où se déchaînent les vices des geôlières, la folie des "patientes" et la violence d'un système hors du monde et hors du droit, avec ses propres règles, ses petits arrangements, ses liens pervers avec le bon monde extérieur.

Josiane Balasko dans "Captives" d'Arnaud des Pallières, sortie le 24 janvier 2024. (CECILE BURBAN)

Le film est servi par un casting féminin de haut vol. Mélanie Thierry, très convaincante, est entourée par Josiane Balasko et Marina Foïs dans des rôles de personnages déchaînés de méchanceté, Carole Bouquet est parfaite en diva séquestrée et insoumise, Yolande Moreau, très inspirée dans son rôle de douce et vieille dame perdue, et les personnages secondaires, comme la vieille prostituée interprétée par Dominique Frot, ne sont pas moins investis.

Malgré cette équipe d'actrices jouant au mieux leur partition, le film perd rapidement en intensité, s'enlisant dans un scénario qui ne semble pas savoir où il va, et dans une mise en scène répétitive, qui finit par devenir pesante. Pour décrire le même monde, Mélanie Laurent avait su proposer une adaptation du roman de Victoria Mas teintée d'une exubérance salvatrice et d'une sobriété dans le pathos, qui seyait mieux à un sujet n'ayant nul besoin de surenchère.

Le film a néanmoins le mérite d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce pan sombre de l'histoire de la Salpêtrière, de la médecine, des mœurs brutales envers les femmes, et des pratiques d'abus de faiblesse et de maltraitance à l'égard de celles atteintes de troubles mentaux.

Affiche du film "Captives" d'Arnaud des Pallières, sortie le 24 janvier 2024. (WILD BUNCH DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Drame, Historique, Thriller

Réalisateur : Arnaud des Pallières

Acteurs : Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Marina Foïs, Carole Bouquet

Pays : France

Durée : 1h 50min

Sortie : 24 janvier 2024

Distributeur : Wild Bunch Distribution

Synopsis : Paris, 1894. Qui est Fanni qui prétend s’être laissée enfermer volontairement à l’Hôpital de la Salpêtrière ? Cherchant sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de "folie", Fanni découvre une réalité de l’asile tout autre que ce qu’elle imaginait, ainsi que l’amitié inattendue de compagnes d’infortune. Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare. Politiques, artistes, mondains s’y presseront. Dernier espoir d’échapper au piège qui se referme…